Polícia označila smrť Iránky Amíníovej za nešťastný incident

Teherán 19. septembra (TASR) - Iránska polícia v pondelok označila minulotýždňovú smrť mladej Iránky Mahsá Amíníovej v cele predbežného zadržania za "nešťastný incident" a poprela, že išlo o dôsledok zlého zaobchádzania. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Mravnostná polícia v Teheráne zatkla 22-ročnú Amíníovú za údajné porušenie pravidiel obliekania. Iránka po troch dňoch vo väzbe upadla do kómy a zomrela. Jej smrť vyvolala kritiku medzinárodných predstaviteľov aj protesty verejnosti v Teheráne a iránskom regióne Kurdistan, odkiaľ pochádzala.



Iránska štátna televízia v piatok odvysielala zábery, na ktorých údajne Amíníová vchádza do miestnosti a sadá si k ostatným. Po prestrihu už Amíníová stojí a háda sa s jednou z policajtiek o svojom oblečení. Osoba na záberoch, ktorá je podľa polície Amíníová, potom zdvíha ruky a náhle padá na zem. Teheránska polícia v piatkovom vyhlásení trvala na tom, že "nedošlo k žiadnemu fyzickému stretu". Zdravotníci boli pri nej údajne v priebehu minúty. Amíníovej otec je však presvedčený, že ak by polícii netrvalo dve hodiny dopraviť ju do nemocnice, mohla ešte žiť.



Amíníovej smrť vyvolala v Iráne nespokojnosť so zásahmi proti ženám podozrivým z porušovania pravidiel obliekania, ktoré platia od islamskej revolúcie v roku 1979.



Postup mravnostnej polície odsúdili viacerí iránski i svetoví politickí a náboženskí predstavitelia, umelci, filmári či športovci. Iránsky prezident Ebráhim Raísí nariadil okolnosti Amíniovej smrti prešetriť.