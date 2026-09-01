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Polícia pátra po Rusovi podozrivom z trojnásobnej vraždy
Motív vrážd zatiaľ nie je známy.
Autor TASR
Podgorica 31. augusta (TASR) - Polícia v Čiernej Hore pátra po ozbrojenom Rusovi, ktorý je podozrivý zo zastrelenia troch ľudí na strelnici. TASR o tom informuje na základe pondelňajšej správy agentúry AFP.
Podozrivý je podľa čiernohorského ministerstva vnútra 30-ročný Rus, ktorý zastrelil troch zamestnancov strelnice v meste Danilovgrad približne 20 kilometrov severozápadne od Podgorice. Motív vrážd zatiaľ nie je známy.
Rus z miesta utiekol v aute patriacom jednej z obetí, ktoré bolo neskôr nájdené prázdne. Miestne médiá píšu, že podozrivý si na strelnici prenajal zbrane. Polícia zriadila v niekoľkých mestách kontrolné stanovištia.
„Podozrivý je ozbrojený a má pri sebe určité množstvo munície a strelnú zbraň, čo je dôvod, prečo polícia apeluje na občanov, aby boli obzvlášť opatrní,“ uviedla polícia vo vyhlásení s fotografiou podozrivého.
Čiernohorský premiér Milojko Spajič vyjadril sústrasť rodinám obetí a vyhlásil dvojdňový štátny smútok, ktorý sa začne v utorok.
Podozrivý je podľa čiernohorského ministerstva vnútra 30-ročný Rus, ktorý zastrelil troch zamestnancov strelnice v meste Danilovgrad približne 20 kilometrov severozápadne od Podgorice. Motív vrážd zatiaľ nie je známy.
Rus z miesta utiekol v aute patriacom jednej z obetí, ktoré bolo neskôr nájdené prázdne. Miestne médiá píšu, že podozrivý si na strelnici prenajal zbrane. Polícia zriadila v niekoľkých mestách kontrolné stanovištia.
„Podozrivý je ozbrojený a má pri sebe určité množstvo munície a strelnú zbraň, čo je dôvod, prečo polícia apeluje na občanov, aby boli obzvlášť opatrní,“ uviedla polícia vo vyhlásení s fotografiou podozrivého.
Čiernohorský premiér Milojko Spajič vyjadril sústrasť rodinám obetí a vyhlásil dvojdňový štátny smútok, ktorý sa začne v utorok.