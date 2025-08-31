Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 31. august 2025
Polícia pátra po strelcovi, ktorý zabil muža v bare v Hambrugu

Na archívnej snímke nemecké policajné autá. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Na miesto činu boli nasadené aj pátracie psy a vyšetrovanie stále prebieha.

Autor TASR
Hamburg 31. augusta (TASR) - Nemeckí záchranári objavili v nedeľu nadránom v tzv. šiša bare v Hamburgu mŕtveho muža. Miestna polícia neskôr informovala, že bol zabitý pri streľbe a prípad vyšetruje ako vraždu. Páchateľa však dosiaľ nedolapila, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.

Záchranári boli do baru privolaní krátko po 4.30 h ráno, 33-ročného muža však už nedokázali oživiť. Polícia informovala, že vyšetrovanie prípadu prevzalo jej oddelenie vrážd i miestna prokuratúra. Podľa dôkazov bol totiž muž zastrelený.

Na miesto činu boli nasadené aj pátracie psy a vyšetrovanie stále prebieha. Oblasť v okolí miesta činu bola uzatvorená, vyšetrovatelia prečesávajú okolie a snažia sa nájsť aj možných svedkov.

V decembri 2024 v rovnakom bare napadli maskovaní útočníci dvoch mužov. Pred približne tromi rokmi tam bol zase zabitý 27-ročný muž, ktorému strelili do tváre a srdca. Polícia sa domnieva, že táto vražda súvisela s drogami - respektíve sporom na miestnej drogovej scéne.
