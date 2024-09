Polícia po blokáde mosta v Dubline zadržala 19 demonštrantov

Dublin 20. septembra (TASR) - Írska polícia zadržala vo štvrtok v Dubline 19 ľudí po tom, čo účastníci protestného zhromaždenia proti imigrácii v čase večernej dopravnej špičky na niekoľko hodín zablokovali hlavný most v írskej metropole. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Po rozohnaní protestujúcich "došlo v rámci dnešnej operácie k dovedna 19 prípadom zadržania", uvádza sa vo vyhlásení polície, ktorá bez uvedenia ďalších podrobností dodala, že k žiadnym zraneniam nedošlo.



K zablokovaniu mosta došlo v čase večernej dopravnej špičky po pochode približne 500 demonštrantov cez centrum Dublinu k sídlu írskeho parlamentu, spresňuje AFP.



Bezpečnostná služba zabránila pochodujúcim demonštrantom, aby sa dostali až k vstupnej bráne do parlamentu, ktorý po letnej prestávke obnovil svoju činnosť práve vo štvrtok.



Na protestujúcich počas pochodu pokrikovali účastníci protidemonštrácie proti rasimu.



"Nie sme rasisti, pomáhame skutočným utečencom, najprv však musíme brať do úvahy náš vlastný írsky ľud," uviedol jeden z vodcov pochodu Brian Garrigan pre AFP. V rukách pritom držal transparent s nápisom "Na írskych životoch záleží".



V Írsku sa v uplynulých rokoch prebudili protiimigračné nálady, konštatuje AFP. Vlani v novembri zachvátili nepokoje centrum Dublinu po príspevkoch na pravicovo orientovaných účtoch na sociálnych sieťach po útoku nožom na školákov. Útočníkom bol írsky občan s prisťahovaleckým pozadím.



Írska vláda medzitým zápasí so zvýšeným počtom prípadov žiadateľov o azyl v čase dlhotrvajúceho nedostatku bytov, kde by ich bolo možné umiestniť.



V prvom polroku tohto roka stúpol počet osôb žiadajúcich o azyl v Írsku na viac než 10.500, čo je takmer dvojnásobok v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, vyplýva zo štatistiky tamojšej vlády.



Stúpol tiež počet podpaľačských útokov na budovy určené na ubytovanie žiadateľov o azyl. Prisťahovalectvo bude podľa očakávania významnou témou v súvislosti s parlamentnými voľbami, ktoré sa v Írsku budú konať v marci 2025.