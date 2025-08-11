< sekcia Zahraničie
Polícia po koncerte vo Varšave zadržala 109 osôb
Prevádzkovateľ štadióna uviedol, že podal trestné oznámenie, a spolu s organizátorom koncertu odsúdil akékoľvek prejavy totalitarizmu či nenávisti.
Autor TASR
Varšava 11. augusta (TASR) - Po sobotňajšom koncerte bieloruského rapera Maxa Korža na Národnom štadióne vo Varšave zadržala polícia 109 osôb, prevažne za trestné činy vrátane držby drog, použitia pyrotechniky, neoprávneného vniknutia na podujatie a napadnutia členov ochranky. Sedemdesiatdva zadržaných čelí obvineniam z trestných činov a 37 z priestupkov. Kontroverzie vzbudila aj vlajka tzv. banderovcov. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa portálu rádia RMF FM a televízie Polsat.
Incidenty vyvolali polemiku najmä pre vlajku, ktorú podľa záberov priniesli fanúšikovia a ktorá je spájaná s ukrajinskými nacionalistickými hnutiami UPA a OUN-B (tzv. banderovci), zodpovednými za zločiny na Poliakoch vo Volyni. Bývalý poľský veľvyslanec v USA Marek Magierowski to v príspevku na sieti X označil za urážku Poliakov a vyjadril rozhorčenie. „Ten človek by mal byť vykázaný na Ukrajinu a ukázať svoj patriotizmus bránením svojej vlasti,“ okomentoval incident pre televíziu Polsat poslanec strany PiS Pawel Jabloňski.
Prevádzkovateľ štadióna uviedol, že podal trestné oznámenie, a spolu s organizátorom koncertu odsúdil akékoľvek prejavy totalitarizmu či nenávisti. Vedenie zdôraznilo, že pravidlá štadióna zakazujú symboly spájané s totalitnými režimami alebo podnecujúce nenávisť a že vlajky použité počas koncertu vyvolali jednoznačne negatívne historické asociácie.
Počas koncertu dochádzalo aj k bitkám medzi účastníkmi a ochrankou, pričom viacerí diváci z tribún preskakovali na plochu štadióna. Polícia vyzvala organizátorov na okamžité upokojenie situácie, inak by hrozilo prerušenie podujatia. Po výzve sa situácia stabilizovala, brány štadióna sa dočasne uzavreli a prebiehala kontrola vstupeniek.
Deň pred koncertom zasahovala polícia proti nelegálnemu zhromaždeniu stoviek fanúšikov rapera vo varšavskej Woli, kde sa konala hudobná akcia s konzumáciou alkoholu. Zadržali šesť osôb a udelili desiatky pokút. Mestská časť avizovala, že od súkromného organizátora bude požadovať úhradu nákladov na upratanie priestoru.
Max Korž je známy odporom voči bieloruskému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi, podporil protesty po medzinárodne neuznaných voľbách v roku 2020 a odmieta ruskú inváziu na Ukrajinu.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
