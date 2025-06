Polícia po násilných protestoch v Keni zatkla takmer 500 ľudí

Keňa 30. júna (TASR) - Kenská polícia v pondelok oznámila, že počas násilných protivládnych protestov minulý týždeň zatkla 485 ľudí podozrivých z vrážd, terorizmu, znásilnení a iných trestných činov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Celonárodné demonštrácie sa organizovali pri príležitosti prvého výročia krvavých masových protestov proti daňovej reforme, no samy postupne prerástli do chaosu. Ľudia sa dostali do násilných zrážok s políciou a v obchodnej štvrti Nairobi poničili tisíce podnikov.



Kenská národná komisia pre ľudské práva (KNCHR) tvrdí, že pri protestoch, ktoré miestny minister vnútra označil za pokus o prevrat, zahynulo 19 ľudí a 531 osôb sa zranilo. Podľa informácii kenskej divízie mimovládnej organizácie Amnesty International väčšinu z nich zabili policajti.



Podľa kriminálnej polície už 448 z celkovo 485 zatknutých obvinili a zvyšných 37 naďalej „aktívne vyšetrujú“. Úrady tvrdia, že obvinenia zahŕňajú „vraždy, terorizmus, znásilnenia, skupinové znásilnenia, podpaľačstvo, bránenie policajtom pri výkone služby, vlámania, krádeže, lúpeže, podnecovanie k násiliu, úmyselné poškodzovanie majetku a držbu nelegálnych strelných zbraní“. Pri dohľade na demonštrácie sa vážne zranilo najmenej 11 policajtov, niektorí sú v ohrození života.



Ľudskoprávne skupiny tvrdia, že protestujúci v 23 mestách v Keni hlásili niekoľko prípadov strelných poranení údajne spôsobenými bezpečnostnými zložkami. Organizácia Spojených národov (OSN) vlnu násilia odsúdila a vyzvala na zdržanlivosť a pokoj. Počas minuloročných protestov proti daňovej reforme zahynulo najmenej 60 ľudí.