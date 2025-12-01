< sekcia Zahraničie
Polícia po požiari bytového komplexu v Hongkongu zadržala 13 ľudí
Autor TASR
Hongkong 1. decembra (TASR) - Hongkonská polícia v pondelok oznámila, že v súvislosti s požiarom výškového bytového komplexu v štvrti Tchaj Pcho zadržala celkovo 13 ľudí. Tento požiar, ktorý vypukol minulú stredu, si vyžiadal najmenej 151 obetí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Polícia osoby zadržala pre podozrenia z neúmyselného zabitia. Ide o 12 mužov a jednu ženu vo veku od 40 do 77 rokov. Vyšetrovatelia naďalej zisťujú príčinu tohto požiaru, ktorý sa rýchlo šíril. Odborníci sa zaoberali rôznymi faktormi, ako napríklad použitie polystyrénových panelov a bambusového lešenia pri renováciách na mieste incidentu.
Predstavitelia v pondelok tiež oznámili, že vonkajšie siete použité pri lešení nespĺňali požadované normy požiarnej odolnosti.
Miestne médiá informovali, že polícia zadržala aj tri osoby za podnecovanie nepokojov vrátane 24-ročného študenta, ktorý rozdával letáky požadujúce, aby sa za požiar zodpovedala vláda. Šéf hongkonských bezpečnostných zložiek Chris Tang na otázky o zadržaní osôb odpovedal, že na internete sa objavili nevhodné vyjadrenia, ktorých cieľom bolo ohroziť národnú bezpečnosť. Konštatoval, že bolo preto potrebné prijať primerané opatrenia.
Rozsiahly požiar vypukol v stredu popoludní miestneho času v rezidenčnom komplexe Wang Fuk postavenom v roku 1983 v rámci programu dostupného bývania. Požiar zúril viac ako 40 hodín v siedmich z ôsmich výškových blokov komplexu, v ktorom je takmer 2000 bytov a žilo v ňom 4643 ľudí. V piatok ráno hasiči oznámili, že požiar sa im podarilo zlikvidovať.
