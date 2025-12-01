Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 1. december 2025Meniny má Edmund
< sekcia Zahraničie

Polícia po požiari bytového komplexu v Hongkongu zadržala 13 ľudí

.
Hasiči zasahujú počas požiaru výškového obytného komplexu v mestskej štvrti Tchaj Po na severe Hongkongu v stredu 26. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Požiar, ktorý vypukol minulú stredu, si vyžiadal najmenej 151 obetí.

Autor TASR
Hongkong 1. decembra (TASR) - Hongkonská polícia v pondelok oznámila, že v súvislosti s požiarom výškového bytového komplexu v štvrti Tchaj Pcho zadržala celkovo 13 ľudí. Tento požiar, ktorý vypukol minulú stredu, si vyžiadal najmenej 151 obetí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Polícia osoby zadržala pre podozrenia z neúmyselného zabitia. Ide o 12 mužov a jednu ženu vo veku od 40 do 77 rokov. Vyšetrovatelia naďalej zisťujú príčinu tohto požiaru, ktorý sa rýchlo šíril. Odborníci sa zaoberali rôznymi faktormi, ako napríklad použitie polystyrénových panelov a bambusového lešenia pri renováciách na mieste incidentu.

Predstavitelia v pondelok tiež oznámili, že vonkajšie siete použité pri lešení nespĺňali požadované normy požiarnej odolnosti.

Miestne médiá informovali, že polícia zadržala aj tri osoby za podnecovanie nepokojov vrátane 24-ročného študenta, ktorý rozdával letáky požadujúce, aby sa za požiar zodpovedala vláda. Šéf hongkonských bezpečnostných zložiek Chris Tang na otázky o zadržaní osôb odpovedal, že na internete sa objavili nevhodné vyjadrenia, ktorých cieľom bolo ohroziť národnú bezpečnosť. Konštatoval, že bolo preto potrebné prijať primerané opatrenia.

Rozsiahly požiar vypukol v stredu popoludní miestneho času v rezidenčnom komplexe Wang Fuk postavenom v roku 1983 v rámci programu dostupného bývania. Požiar zúril viac ako 40 hodín v siedmich z ôsmich výškových blokov komplexu, v ktorom je takmer 2000 bytov a žilo v ňom 4643 ľudí. V piatok ráno hasiči oznámili, že požiar sa im podarilo zlikvidovať.
.

Neprehliadnite

Rokovania USA a Ukrajiny sa skončili, Rubio ich označil za produktívne

KOVAĽOVÁ: Jedným odberom krvi sa dajú zachrániť až tri životy

OTESTUJTE SA: Poznáte svetové mestá podľa ich kuriozít?

Na protest proti progresivizmu prišli do centra Košíc stovky ľudí