Polícia po vyhostení diplomatov násilím vnikla na iránsku ambasádu

Tirana 9. septembra (TASR) – Príslušníci špeciálnej jednotky albánskej polície vo štvrtok násilím vnikli do iránskeho veľvyslanectva v Tirane a obkľúčili jeho areál. Došlo k tomu krátko po tom, ako budovu opustili poslední zamestnanci veľvyslanectva vyhostení na základe príkazu albánskej vlády, informovala agentúra AP.



Albánska vláda dala v stredu zamestnancom veľvyslanectva 24 hodín na opustenie krajiny v súvislosti s rozsiahlym kybernetickým útokom, z ktorého Tirana vláda obviňuje Irán.



AP pripomenula, že ide o prvý známy prípad prerušenia diplomatických vzťahov s nejakým štátom v dôsledku počítačového útoku.



Albánske vládne zdroje odmietli uviesť, kam zamestnanci iránskeho veľvyslanectva odišli, miestne médiá však informovali, že niektorí odleteli z medzinárodného letiska v Tirane a ostatní pravdepodobne zamierili do susedného Severného Macedónska.



Komplex veľvyslanectva, ktorý sa nachádza v centre hlavného mesta Tirana a len niekoľko stoviek metrov od vládnych úradov, polícia uzavrela.



Podľa AP bolo vo vnútri budovy iránskeho veľvyslanectva v noci na štvrtok prakticky stále badať pohyb. Do areálu dokonca priviezli prázdny sud, v ktorom bol následne založený oheň a zrejme v ňom pálili dokumenty.



Hackerský útok z 15. júla dočasne znefunkčnil mnohé digitálne služby a webové stránky. Albánsky premiér Edi Rama v stredu uviedol, že existujú "nepopierateľné dôkazy", že za útokom stojí iránska vláda.



Iránske ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení poprelo, že by Teherán stál za akýmkoľvek kybernetickým útokom na albánske vládne webové stránky, a pripomenulo, že práve Irán je terčom takýchto útokov na svoju kritickú infraštruktúru. Vyhostenie svojich diplomatov Irán odsúdil a tento krok vlády v Tirane označil za neuvážený a krátkozraký.



Vzťahy medzi Iránom a Albánskom sú napäté od roku 2014, keď Albánsko poskytlo útočisko približne 3000 členom iránskej exilovej opozičnej organizácie Ľudoví mudžahedíni (MEK).