Polícia počas násilných protestov v Srbsku zadržala stovky ľudí
Tri dni potýčok medzi políciou a stúpencami prezidenta Aleksandra Vučiča na jednej strane a protivládnymi demonštrantmi na strane druhej si vyžiadali desiatky zranených.
Autor TASR
Belehrad 15. augusta (TASR) - Srbská polícia v piatok uviedla, že zadržala stovky demonštrantov, ktorí sa tento týždeň zúčastnili na protivládnych protestoch po celej krajine. K zadržaniam došlo po tvrdeniach o policajnej brutalite a neprimeranom použití sily počas demonštrácií, informuje TASR podľa správy agentúry AP.
Nepokoje v hlavnom meste Belehrad i v celom Srbsku tento týždeň predstavovali závažnú eskaláciu vyše deväť mesiacov trvajúcich pokojných občianskych protestov, na čele ktorých stáli najmä univerzitní študenti. Spúšťačom protestov bolo zrútenie betónového prístrešku na železničnej stanici v Novom Sade z 1. novembra 2024, ktoré si vyžiadalo 16 obetí na životoch vrátane viacerých študentov.
Ďalší protest pod heslom „Ukážme im, že nie sme vrece na boxovanie“, sa konal v piatok vo večerných hodinách po celom Srbsku. Polícia v častiach hlavného mesta nasadila obrnené vozidlá. Protestujúcich v centre Belehradu delila od Vučičových podporovateľov poriadková polícia.
Vučič pochválil políciu za jej kroky počas posledných demonštrácií a uviedol, že pre policajtov navrhne ďalšie bonusy. V rozhovore pre štátnu televíziu RTS zopakoval svoje tvrdenie, že protesty inšpiroval Západ s úmyslom zvrhnúť ho z moci. Pre toto tvrdenie neposkytol žiadne dôkazy, konštatuje AP.
Vo viacerých príspevkoch zverejnených tento týždeň na sociálnych sieťach je vidieť, ako policajti s obuškami bijú ľudí a potom do nich na zemi kopú, kým im nenasadia putá. Zjavnými cieľmi boli často ženy a mladí ľudia.
Srbský minister vnútra Ivica Dačič v piatok poprel, že by polícia použila neprimeranú silu, a obvinil demonštrantov z údajného útoku na policajtov, ktorí sa chránili štítmi.
Komisárka EÚ pre rozširovanie Marta Kosová začiatkom tohto týždňa vyhlásila, že správy o násilí na protestoch v Srbsku sú „hlboko znepokojujúce“.
