Polícia pod parížskym Víťazným oblúkom postrelila muža s nožom

Archívna snímka víťazného oblúka. Foto: TASR/AP

Prípadom sa už zaoberá národná prokuratúra pre boj proti terorizmu.

Autor TASR
Paríž 13. februára (TASR) - Francúzska polícia v piatok večer postrelila pod Víťazným oblúkom v Paríži neďaleko Hrobu neznámeho vojaka muža s nožom, ktorý sa pokúsil zaútočiť na policajta. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, Reuters a DPA.

Prípadom sa už zaoberá národná prokuratúra pre boj proti terorizmu. Podozrivého polícia niekoľkokrát postrelila a v súčasnosti je hospitalizovaný v kritickom stave v nemocnici. Muž z parížskeho predmestia Seine-Saint-Denis bol podľa agentúry AFP polícii známy.
