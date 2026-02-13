< sekcia Zahraničie
Polícia pod parížskym Víťazným oblúkom postrelila muža s nožom
Prípadom sa už zaoberá národná prokuratúra pre boj proti terorizmu.
Autor TASR
Paríž 13. februára (TASR) - Francúzska polícia v piatok večer postrelila pod Víťazným oblúkom v Paríži neďaleko Hrobu neznámeho vojaka muža s nožom, ktorý sa pokúsil zaútočiť na policajta. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, Reuters a DPA.
Prípadom sa už zaoberá národná prokuratúra pre boj proti terorizmu. Podozrivého polícia niekoľkokrát postrelila a v súčasnosti je hospitalizovaný v kritickom stave v nemocnici. Muž z parížskeho predmestia Seine-Saint-Denis bol podľa agentúry AFP polícii známy.
