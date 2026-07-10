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Polícia podozrieva muža z podpálenia a vraždy svojej matky

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Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Žena zomrela podľa polície na mieste činu.

Autor TASR
Berlín 10. júla (TASR) - Štyridsaťpäťročný muž zo spolkovej krajiny Hesensko v strednom Nemecku je podozrivý z napadnutia svojej 76-ročnej matky počas hádky, jej následného podpálenia a zabitia, uviedla vo štvrtok polícia. Upozornila na to agentúra DPA, píše TASR.

Žena zomrela podľa polície na mieste činu. Predpokladá sa, že počas údajnej vraždy sa na mieste nachádzala aj 103-ročná babka podozrivého muža, ktorú s vážnymi zraneniami previezli do nemocnice.

Údajný páchateľ z miesta činu najprv ušiel. Nemecké úrady ho našli a zadržali vo štvrtok večer počas pátracej akcie, v rámci ktorej bol nasadený aj policajný vrtuľník, policajné psy a jednotka z hlavného veliteľstva polície v Hesensku.

Podľa dostupných informácií boli policajti v skorých večerných hodinách najskôr privolaní k požiaru v obytnej budove v meste Hünfelden, ležiaceho približne 60 kilometrov severozápadne od Frankfurtu nad Mohanom. Na mieste činu našli mŕtvu 76-ročnú ženu.

Presné okolnosti incidentu zostávajú stále nejasné a sú predmetom vyšetrovania, potvrdila polícia. Žiadne ďalšie informácie, vrátane rozsahu zranení mužovej babky, poskytnúť nemohla.
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