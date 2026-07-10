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Polícia podozrieva muža z podpálenia a vraždy svojej matky
Žena zomrela podľa polície na mieste činu.
Autor TASR
Berlín 10. júla (TASR) - Štyridsaťpäťročný muž zo spolkovej krajiny Hesensko v strednom Nemecku je podozrivý z napadnutia svojej 76-ročnej matky počas hádky, jej následného podpálenia a zabitia, uviedla vo štvrtok polícia. Upozornila na to agentúra DPA, píše TASR.
Žena zomrela podľa polície na mieste činu. Predpokladá sa, že počas údajnej vraždy sa na mieste nachádzala aj 103-ročná babka podozrivého muža, ktorú s vážnymi zraneniami previezli do nemocnice.
Údajný páchateľ z miesta činu najprv ušiel. Nemecké úrady ho našli a zadržali vo štvrtok večer počas pátracej akcie, v rámci ktorej bol nasadený aj policajný vrtuľník, policajné psy a jednotka z hlavného veliteľstva polície v Hesensku.
Podľa dostupných informácií boli policajti v skorých večerných hodinách najskôr privolaní k požiaru v obytnej budove v meste Hünfelden, ležiaceho približne 60 kilometrov severozápadne od Frankfurtu nad Mohanom. Na mieste činu našli mŕtvu 76-ročnú ženu.
Presné okolnosti incidentu zostávajú stále nejasné a sú predmetom vyšetrovania, potvrdila polícia. Žiadne ďalšie informácie, vrátane rozsahu zranení mužovej babky, poskytnúť nemohla.
Žena zomrela podľa polície na mieste činu. Predpokladá sa, že počas údajnej vraždy sa na mieste nachádzala aj 103-ročná babka podozrivého muža, ktorú s vážnymi zraneniami previezli do nemocnice.
Údajný páchateľ z miesta činu najprv ušiel. Nemecké úrady ho našli a zadržali vo štvrtok večer počas pátracej akcie, v rámci ktorej bol nasadený aj policajný vrtuľník, policajné psy a jednotka z hlavného veliteľstva polície v Hesensku.
Podľa dostupných informácií boli policajti v skorých večerných hodinách najskôr privolaní k požiaru v obytnej budove v meste Hünfelden, ležiaceho približne 60 kilometrov severozápadne od Frankfurtu nad Mohanom. Na mieste činu našli mŕtvu 76-ročnú ženu.
Presné okolnosti incidentu zostávajú stále nejasné a sú predmetom vyšetrovania, potvrdila polícia. Žiadne ďalšie informácie, vrátane rozsahu zranení mužovej babky, poskytnúť nemohla.