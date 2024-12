Polícia podozrieva otca z vraždy rodiny a postrelenia syna

Salt Lake City 19. decembra (TASR) - Polícia v štáte Utah v stredu oznámila, že vraždu svojej manželky a troch detí pravdepodobne spáchal 42-ročný manžel a otec rodiny. Postrelil tiež 17-ročného syna a spáchal potom samovraždu. Na mieste činu pod jeho telom našli policajti pištoľ, čo ich viedla k tejto domnienke. TASR informuje na základe správ agentúry AP a televízie NBC News.



"Podľa našich prvotných zistení otec pravdepodobne zastrelil všetkých členov rodiny a potom seba," povedala novinárom hovorkyňa miestnej polície Roxeanne Vainuková. Na potvrdenie tejto domnienky polícia musí ukončiť prešetriť všetky dôkazy.



Radinná tragédia sa odohrala vo West Valley City na predmestí Salt Lake City ešte cez víkend. Na miesto činu prišli policajti až v utorok, keď príbuzná rodiny v garáži našla postreleného 17-ročného mladíka.



Vainuková uviedla, že otec syna pravdepodobne strelil do hlavy a spôsobil mu vážne poranenie mozgu. Mladík je v kritickom stave a nie je schopný komunikovať s políciou. Podľa doterajšieho vyšetrovania nebol postrelený v garáži, ale dokázal sa tam presunúť napriek zraneniu, doplnila Vainuková.



Polícia našla v dome v spálni na poschodí mŕtve telá 38-ročnej ženy a dvoch dcér vo veku dva a deväť rokov v posteli. Otca s 11-ročným synom našli na prízemí v obývačke.



Susedia nepočuli cez víkend žiadnu streľbu. Podľa hovorkyne miestnej polície zatiaľ nemajú žiadny dôkaz o možnom motíve činu. Oficiálnu príčinu smrti potvrdí až pitva, dodala Vainuková.



Na políciu sa s podozrením obrátila príbuzná rodiny už v pondelok, vtedy policajti v okolí domu nespozorovali nič podozrivé a odišli. Keď v utorok matka rodiny neprišla do práce, príbuzná sa do domu vrátila a našla postreleného chlapca.



Ide o 38. masovú vraždu v USA v tomto roku, uviedla agentúra AP.