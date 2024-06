Polícia postrelila muža, ktorý ju v Hamburgu ohrozoval sekerou

Hamburg 16. júna (TASR) - Nemecká polícia v nedeľu oznámila, že postrelila muža, ktorý sa jej príslušníkom v centre Hamburgu vyhrážal sekerou a zápalnou bombou. Incident sa odohral v oblasti St. Pauli, ktorá bola preplnená tisíckami futbalových fanúšikov pred duelom ME medzi Holandskom a Poľskom.



Muž bol podľa stanoviska ošetrený a hovorca polície povedal, že nič nenasvedčuje tomu, že by incident súvisel s futbalovým zápasom. Nemecké úrady uviedli počas turnaja políciu do zvýšenej pohotovosti v obave z možných násilností fanúšikov, či teroristických útokov. V piatok polícia zastrelila Afganca, ktorý smrteľne napadol svojho krajana a neskôr zranil troch ľudí, ktorí sledovali otvárací duel šampionátu medzi Nemeckom a Škótskom. Motív útoku je podľa AP stále nejasný.