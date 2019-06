Polícia postrelila muža ohrozujúceho ľudí na vlakovej stanici v Malmö

Miestne médiá citovali niekoľkých očitých svedkov, podľa ktorých štyridsiatnik hodil na zem športovú tašku a kričal, že má bombu.

Štokholm 10. júna (TASR) - Švédski policajti postrelili v pondelok muža, ktorý ohrozoval ľudí na železničnej stanici v meste Malmö.



Polícia podľa tlačovej agentúry TT uviedla, že muži zákona museli strieľať vzhľadom na mužovo správanie na hlavnej stanici v tomto juhošvédskom meste. Zraneného muža previezli do nemocnice. Rozsah jeho zranení nie je známy.



Hovorkyňa polície Evelina Olssonová informovala, že na stanicu vyslali pyrotechnikov. Prevádzku vlakov pozastavili a polícia má v úmysle poslať do centra mesta posily, uviedla agentúra DPA.



Miestne médiá citovali niekoľkých očitých svedkov, podľa ktorých štyridsiatnik hodil na zem športovú tašku a kričal, že má bombu. Keď sa policajti priblížili, začal sa správať "ohrozujúco", povedala Olssonová s tým, že museli použiť svoje služobné zbrane. Polícia uviedla, že vyšetrovatelia chcú muža vypočúvať, pričom je príliš skoro povedať, či celá udalosť má niečo spoločné s terorizmom.



"Vyšetrujeme, či ide o izolovaný čin, aký úmysel mohol mať ten muž a či je sám," uviedol policajný hovorca Calle Persson. Zatiaľ sa podľa neho nenašli žiadne výbušniny, ale prehliadka priestorov sa ešte neskončila. "Stále nevieme, kto je tá osoba, a pracujeme na tom, aby sme to zistili," dodal.