Polícia posudzuje tvrdenia,že exprinc poslal citlivé správy Epsteinovi
Mountbatten-Windsor obvinenia v súvislosti s Epsteinom popiera.
Autor TASR
Londýn 9. februára (TASR) - Britská polícia v regióne Thames Valley v pondelok oznámila, že posudzuje tvrdenia, na základe ktorých poskytoval brat britského kráľa Andrew Mountbatten-Windsor počas svojho pôsobenia vo funkcii osobitného zástupcu Spojeného kráľovstva pre obchod a investície dôverné dokumenty sexuálnemu delikventovi Jeffereymu Epsteinovi. TASR o tom informuje podľa správy stanice Sky News.
„Potvrdzujeme prijatie tejto správy a informácie posudzujeme v súlade s našimi zavedenými postupmi,“ uviedol hovorca polície.
Niekdajší princ Andrew Mountbatten-Windsor bol Epsteinovým dlhoročným priateľom. Jeffrey Epstein, americký finančník a odsúdený sexuálny delikvent, sa stal škandálnym symbolom zneužívania maloletých dievčat v prospech prominentných klientov. V auguste 2019 zomrel vo svojej väzenskej cele – oficiálne išlo o samovraždu.
Americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo koncom januára údajne poslednú várku materiálov zo spisov o Epsteinovi. Jej súčasťou je tiež e-mailová komunikácia z 30. novembra 2010. Vyplýva z nej, že Mountbatten-Windsor poslal Epsteinovi „správy o návštevách vo Vietname, Singapure, Hongkongu a Šen-čene“, ktoré sa týkali jeho vtedajšej cesty do juhovýchodnej Ázie.
Brat britského kráľa bol v rokoch 2001 až 2011 osobitným predstaviteľom Spojeného kráľovstva pre obchod a investície. V rámci tejto funkcie často propagoval britské obchodné záujmy v zahraničí.
Mountbatten-Windsor obvinenia v súvislosti s Epsteinom popiera. Jeho meno sa však v spisoch, súčasťou ktorých sú tiež fotografie, opakovane spomína.
Kauza mladšieho syna zosnulej kráľovnej Alžbety II. a jeho prepojenie na Epsteina patrí medzi najväčšie škandály britskej monarchie za posledné desaťročia.
Mountbatten-Windsor bol už preto pred niekoľkými rokmi zbavený titulu Jeho kráľovská výsosť a ďalších vojenských titulov. V októbri kráľ Karol III. začal formálny proces odňatia zostávajúcich titulov a pôct svojmu bratovi. Podľa informácií stanice BBC sa niekdajší princ pred niekoľkými dňami už aj odsťahoval zo svojho sídla Royal Lodge ležiacom neďaleko hradu Windsor.
