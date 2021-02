Polícia použila paprikový sprej voči deväťročnej Afroameričanke

New York 1. februára (TASR) - Polícia v meste Rochester v americkom štáte New York použila paprikový sprej voči deväťročnému dievčaťu afroamerického pôvodu, ktoré sa snažila zadržať. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP.



K incidentu v Rochesteri, ktorý vyvolal pozornosť médií, došlo v piatok. Polícia sa snažila naložiť do služobného vozidla deväťročné dievča, ktoré bolo vo vážnom duševnom stave a vyhrážalo sa, že zabije seba i svoju matku.



Dieťaťu nasadili putá, avšak naďalej kládlo odpor a odmietalo nastúpiť do auta. Policajti boli preto nútení použiť paprikový sprej, ako ukázali videozáznamy z kamier upevnených na telách zasahujúcich príslušníkov.



Členovia hliadky tvrdia, že boli nútení použiť tento prostriedok v záujme zaistenia bezpečnosti samotného dieťaťa.



Starostka Rochesteru Lovely Warrenová piatkový incident odsúdila ako použitie násilia voči maloletej osobe a súčasne nariadila vyšetrenie praktík, ktoré sa uplatňujú pri policajných zásahoch.



Ide už o druhý incident za posledný rok, keď vyvolal pobúrenie práve postup rochesterskej polície voči obyvateľom afroamerického pôvodu. Vlani v marci prišiel o život 41-ročný Daniel Prude, ktorého polícia spútala a pritlačila k zemi, pričom mu kľačali na chrbte. Muž po dvoch minútach prestal dýchať a týždeň na to zomrel v nemocnici.



Podobné zábery ukazujúce násilné zákroky polície voči Afroameričanom vrátane májového zabitia Georgea Floyda podnietili počas uplynulého leta v USA masové protesty proti rasizmu a neprimeranému policajnému násiliu.