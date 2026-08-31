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Polícia pred 20 rokmi vypátrala dve majstrovské diela Edvarda Muncha
Edvard Munch (1863 - 1944) bol vplyvný predstaviteľ moderny.
Autor TASR
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Oslo/Bratislava 31. augusta (TASR) - Ku krádežiam vzácnych umeleckých diel dochádza odnepamäti. V roku 2004 sa k tejto nelichotivej štatistike pridalo aj Nórsko, keď z Munchovho múzea v Osle odcudzili dve majstrovské diela tohto najznámejšieho nórskeho maliara. Napriek počiatočnej skepse sa tamojšej polícii o dva roky neskôr podarilo obe diela, teda obrazy Výkrik a Madona, vypátrať. V pondelok 31. augusta uplynie od tejto udalosti 20 rokov.
Edvard Munch (1863 - 1944) bol vplyvný predstaviteľ moderny. Vyrástol z duchovnej atmosféry secesie a jeho maliarska tvorba má niekoľko charakteristických čŕt tohto slohu. Študoval na kresliarskej škole v Osle, kde ho ovplyvnil naturalizmus, ako aj francúzski impresionisti a postimpresionisti. Jeho tvorba inklinuje k symbolizmu a stala sa východiskom pre expresionizmus.
Munchovo dielo Výkrik sa stalo jedným z najznámejších a najuznávanejších obrazov v celom západnom umení. Z oboch predmetných diel existuje viacero verzií. V roku 2004 boli odcudzené: Výkrik (verzia z roku 1910, tempera na kartóne, 91 × 73,5 cm) a Madona (verzia z roku 1894, olej na plátne, 90 × 68 cm).
K lúpeži došlo počas denných hodín 22. augusta 2004. Dvaja maskovaní a ozbrojení muži prinútili strážcov múzea, aby si ľahli na podlahu, potom pretrhli kábel, ktorým boli obrazy pripevnené k stene, a ušli v čiernom kombi Audi A6, ktoré polícia neskôr našla opustené. Náhodný okoloidúci lupičov odfotografoval, keď s umeleckými dielami utekali k svojmu vozidlu.
Nórska polícia 8. apríla 2005 zadržala jedného podozrivého v súvislosti s krádežou, obrazy však boli naďalej nezvestné a šírili sa fámy, že ich zlodeji spálili, aby zničili dôkazy. Dňa 1. júna 2005, keď už boli v súvislosti s týmto zločinom zadržaní štyria podozriví, mestská samospráva v Osle vypísala odmenu vo výške dva milióny nórskych korún (približne 230.000 eur) za informácie, ktoré by mohli viesť k nálezu obrazov.
Hoci o obrazoch sa stále nič nevedelo, začiatkom roku 2006 sa konal súdny proces so šiestimi mužmi, ktorí boli obvinení buď z napomáhania pri plánovaní alebo z priamej účasti na lúpeži. V máji 2006 boli traja z týchto mužov uznaní za vinných a odsúdení na trest odňatia slobody v dĺžke od štyroch do ôsmich rokov. Munchovo múzeum medzitým zostalo zatvorené desať mesiacov z dôvodu vylepšenia bezpečnostných opatrení.
Napokon 31. augusta 2006 nórska polícia oznámila, že v rámci sofistikovanej operácie sa podarilo oba obrazy nájsť, podrobnosti o okolnostiach ich získania však nezverejnila. Obe maľby boli v lepšom stave, než sa očakávalo. „Sme si na 100 percent istí, že ide o originály,“ povedal na tlačovej konferencii policajný náčelník Iver Stensrud.
Riaditeľka Munchovho múzea Ingebjörg Ydstieová nasledujúci deň potvrdila stav obrazov a uviedla, že poškodenie je možné reštaurovať. Výkrik mal poškodenie spôsobené vlhkosťou v ľavom dolnom rohu, zatiaľ čo Madona utrpela na pravej strane niekoľko trhlín a v ruke postavy boli dve diery.
Ešte pred začatím reštaurovania boli obrazy koncom septembra 2006 na päť dní vystavené v Munchovom múzeu a prišlo si ich pozrieť 5500 ľudí. Plne zreštaurované diela sa spoločne vrátili do múzea 23. mája 2008, keď bola pre ne usporiadaná špeciálna výstava s názvom „Výkrik a Madona - v novom podaní“.
Zdroje: www.bbc.co.uk
Edvard Munch (1863 - 1944) bol vplyvný predstaviteľ moderny. Vyrástol z duchovnej atmosféry secesie a jeho maliarska tvorba má niekoľko charakteristických čŕt tohto slohu. Študoval na kresliarskej škole v Osle, kde ho ovplyvnil naturalizmus, ako aj francúzski impresionisti a postimpresionisti. Jeho tvorba inklinuje k symbolizmu a stala sa východiskom pre expresionizmus.
Munchovo dielo Výkrik sa stalo jedným z najznámejších a najuznávanejších obrazov v celom západnom umení. Z oboch predmetných diel existuje viacero verzií. V roku 2004 boli odcudzené: Výkrik (verzia z roku 1910, tempera na kartóne, 91 × 73,5 cm) a Madona (verzia z roku 1894, olej na plátne, 90 × 68 cm).
K lúpeži došlo počas denných hodín 22. augusta 2004. Dvaja maskovaní a ozbrojení muži prinútili strážcov múzea, aby si ľahli na podlahu, potom pretrhli kábel, ktorým boli obrazy pripevnené k stene, a ušli v čiernom kombi Audi A6, ktoré polícia neskôr našla opustené. Náhodný okoloidúci lupičov odfotografoval, keď s umeleckými dielami utekali k svojmu vozidlu.
Nórska polícia 8. apríla 2005 zadržala jedného podozrivého v súvislosti s krádežou, obrazy však boli naďalej nezvestné a šírili sa fámy, že ich zlodeji spálili, aby zničili dôkazy. Dňa 1. júna 2005, keď už boli v súvislosti s týmto zločinom zadržaní štyria podozriví, mestská samospráva v Osle vypísala odmenu vo výške dva milióny nórskych korún (približne 230.000 eur) za informácie, ktoré by mohli viesť k nálezu obrazov.
Hoci o obrazoch sa stále nič nevedelo, začiatkom roku 2006 sa konal súdny proces so šiestimi mužmi, ktorí boli obvinení buď z napomáhania pri plánovaní alebo z priamej účasti na lúpeži. V máji 2006 boli traja z týchto mužov uznaní za vinných a odsúdení na trest odňatia slobody v dĺžke od štyroch do ôsmich rokov. Munchovo múzeum medzitým zostalo zatvorené desať mesiacov z dôvodu vylepšenia bezpečnostných opatrení.
Napokon 31. augusta 2006 nórska polícia oznámila, že v rámci sofistikovanej operácie sa podarilo oba obrazy nájsť, podrobnosti o okolnostiach ich získania však nezverejnila. Obe maľby boli v lepšom stave, než sa očakávalo. „Sme si na 100 percent istí, že ide o originály,“ povedal na tlačovej konferencii policajný náčelník Iver Stensrud.
Riaditeľka Munchovho múzea Ingebjörg Ydstieová nasledujúci deň potvrdila stav obrazov a uviedla, že poškodenie je možné reštaurovať. Výkrik mal poškodenie spôsobené vlhkosťou v ľavom dolnom rohu, zatiaľ čo Madona utrpela na pravej strane niekoľko trhlín a v ruke postavy boli dve diery.
Ešte pred začatím reštaurovania boli obrazy koncom septembra 2006 na päť dní vystavené v Munchovom múzeu a prišlo si ich pozrieť 5500 ľudí. Plne zreštaurované diela sa spoločne vrátili do múzea 23. mája 2008, keď bola pre ne usporiadaná špeciálna výstava s názvom „Výkrik a Madona - v novom podaní“.
Zdroje: www.bbc.co.uk