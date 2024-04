Polícia pred olympiádou v Paríži vysťahúva squaty

Paríž 18. apríla (TASR) - Francúzska polícia sa snaží zbaviť Paríž a jeho metropolitnú oblasť bezdomovcov a nelegálnych migrantov. V rámci tohto plánu v stredu vysťahovala všetkých obyvateľov z najväčšieho squatu v krajine, ktorý sa nachádza na severnom okraji Paríža. Policajná operácia súvisí s prípravami na letné olympijské hry, ktoré sa vo Francúzsku začnú o sto dní.



Ako na svojom webe informoval denník Le Parisien, v opustenej budove vo Vitry-sur-Seine (departement Val-de-Marne), v ktorej kedysi sídlila kancelária autobusovej spoločnosti, žilo asi 450 ľudí.



Takmer nikto z nich nepochádza z Francúzska: niektorí sú nelegálni prisťahovalci, iní majú vo Francúzsku štatút utečenca alebo iné povolenie na pobyt. Mnohí sú zamestnaní, ale nedokázali si nájsť byt na prenájom alebo už niekoľko rokov čakajú na sociálny byt.



Obyvateľov squatu previezli autobusmi do mesta Orléans v strednom Francúzsku alebo do Bordeaux na juhozápade krajiny. Úrady neuviedli, aká sociálna pomoc sa im bude v týchto mestách poskytovať.



Zdravotník Paul Alauzi, ktorý pracuje pre organizáciu Lekári bez hraníc a niekoľko rokov pomáhal aj obyvateľom squatu Vitry-sur-Seine, označil jeho vysťahovanie za "sociálnu očistu pred olympiádou".



Pre denník The Guardian Alauzi povedal, že počet ľudí žijúcich v squate sa za posledný rok zdvojnásobil, keďže úrady začali pred olympiádou vysťahúvať nelegálnych squatterov aj z iných opustených domov. Minulý rok polícia rozohnala squat v bývalej betonárni v oblasti Ile-Saint-Denis, kde bola medzičasom postavená olympijská dedina.