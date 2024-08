Polícia predstavila plán na zneškodnenie unikátnej bomby v Litvínove

Praha 26. augusta (TASR) - Česká polícia má po porade s expertami plán na zneškodnenie štvrťtonovej leteckej bomby v Litvínove, s ktorou sa až doteraz nestretla. Najprv bude niekoľko dní pripravovať okolie na utlmenie účinkov výbuchu a vo štvrtok alebo v piatok ju odpáli. Na svojom webe v pondelok upozornila, že napriek opatreniam sa zrejme nepodarí zabrániť škodám, informuje spravodajkyňa TASR.



Bomba môže podľa polície hocikedy vybuchnúť aj samovoľne pri jej pohybe či pri páde nejakého predmetu na ňu. Preto s ňou nemožno manipulovať a má byť zničená riadeným odpalom na mieste nálezu.



Práce na jej likvidácii sa začnú podľa polície v utorok popoludní, teda po uplynutí čakacej doby 144 hodín od nálezu. Z dôvodu bezpečnosti bude pri bombe pracovať čo najmenší počet pyrotechnikov, na mieste sa bude po dvoch až troch striedať desať najskúsenejších.



"Okolie bomby sa obloží takzvanými Big-Bagmi, veľkoobjemovými vakmi s pieskom do výšky päť metrov. Najbližšie k bombe bude najsilnejšia ochrana - päť až šesť metrov do šírky a táto ochranná schránka sa bude skladať približne zo 400 vakov. O kus ďalej pyrotechnici vystavajú ďalšiu pieskovú barikádu," priblížila polícia svoj plán.



Pyrotechnici tiež musia zabezpečiť, aby tlaková bomba neprešla objektom na druhú stranu. To by mali zaistiť hasičské "bombdeky", rozrezané pneumatiky zavesené na oceľových lanách. Polícia tiež upozornila, že pri výbuchu okrem odletujúcich črepín vzniká tlaková vlna a seizmická vlna. Ak utlmia tlakový účinok, prejaví sa zvýšený seizmický účinok. Z tohto dôvodu ochrannú schránku hermeticky neutesnia a tlakovú vlnu budú čiastočne smerovať mimo areál, vysvetlili.



Termín odpalu polícia odhadla na štvrtok alebo piatok. "Aj napriek tomu, že sa snažíme utlmiť všetky veľké riziká tým, že sa pyrotechnici budú pohybovať v jej tesnej blízkosti, nevyhneme sa zrejme materiálnym škodám," upozornila polícia na svojom webe. Situáciu českí odborníci podľa vyjadrenia polície konzultovali s nemeckými a poľskými kolegami, ktorí majú s týmto typom bomby viac skúseností.



Štvrťtonová anglická letecká bomba sa našla minulý týždeň v stredu pri výkopových prácach v areáli chemického závodu. Policajti označili nález za unikátny a nebezpečný najmä pre spúšťací systém výbuchu, ktorý môže byť nastavený s omeškaním až 144 hodín.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)