< sekcia Zahraničie
Polícia prehľadala domy opozičného miliardára Karapetjana
Pašinjanov úspech sa preto nepáči oficiálnemu Kremľu, ktorý obviňuje Západ z nátlaku na opozíciu a zasahovania do volieb.
Autor TASR
Jerevan 4. novembra (TASR) - Arménska polícia vo štvrtok prehľadala nehnuteľnosti spojené s lídrom opozičného bloku Silné Arménsko, miliardárom Samvelom Karapetjanom, a jeho synovcom Narekom Karapetjanom. Pre telegramový kanál Armenia Today to potvrdil hovorca opozičnej strany, píše TASR podľa webu Novaja gazeta Evropa.
V rámci vyšetrovania boli vykonané prehliadky na 65 adresách, uviedol Vyšetrovací výbor Arménska. Narek Karapetjan razie označil za súčasť snahy premiéra Nikolu Pašinjana presvedčiť opozíciu, aby podporila navrhované ústavné zmeny.
V parlamentných voľbách 7. júna získala Pašinjanova vládnuca strana Občianska zmluva 49,8 percenta hlasov s výrazným náskokom pred Silným Arménskom (23,3 percenta). V parlamente má podporu 64 mandátov a na ústavnú väčšinu potrebuje získať ešte šesť hlasov. Silné Arménsko Samvela Karapetjana má 29 mandátov.
Pašinjan sa dostal k moci v roku 2018 a snaží sa vymaniť svoju krajinu spod vplyvu Ruska. V súvislosti s voľbami sa v Arménsku šírili v online priestore rôzne proruské dezinformácie, ktoré vykresľovali spoluprácu so Západom ako nebezpečnú. Moskva tiež bola podozrivá z hackerských útokov.
Pašinjanov úspech sa preto nepáči oficiálnemu Kremľu, ktorý obviňuje Západ z nátlaku na opozíciu a zasahovania do volieb.
Jednou z premiérových priorít je podpísanie mierovej zmluvy s Azerbajdžanom. Baku však požaduje zmenu arménskej ústavy, ktorá obsahuje nepriamy odkaz na Náhorný Karabach a jeho „znovuzjednotenie“ s Arménskom.
Na zmenu ústavy musí Arménsko usporiadať referendum, ktoré musí schváliť dvojtretinová väčšina členov parlamentu. Všetci Pašinjanovi rivali takýto ústupok Azerbajdžanu považujú za vlastizradný.
V rámci vyšetrovania boli vykonané prehliadky na 65 adresách, uviedol Vyšetrovací výbor Arménska. Narek Karapetjan razie označil za súčasť snahy premiéra Nikolu Pašinjana presvedčiť opozíciu, aby podporila navrhované ústavné zmeny.
V parlamentných voľbách 7. júna získala Pašinjanova vládnuca strana Občianska zmluva 49,8 percenta hlasov s výrazným náskokom pred Silným Arménskom (23,3 percenta). V parlamente má podporu 64 mandátov a na ústavnú väčšinu potrebuje získať ešte šesť hlasov. Silné Arménsko Samvela Karapetjana má 29 mandátov.
Pašinjan sa dostal k moci v roku 2018 a snaží sa vymaniť svoju krajinu spod vplyvu Ruska. V súvislosti s voľbami sa v Arménsku šírili v online priestore rôzne proruské dezinformácie, ktoré vykresľovali spoluprácu so Západom ako nebezpečnú. Moskva tiež bola podozrivá z hackerských útokov.
Pašinjanov úspech sa preto nepáči oficiálnemu Kremľu, ktorý obviňuje Západ z nátlaku na opozíciu a zasahovania do volieb.
Jednou z premiérových priorít je podpísanie mierovej zmluvy s Azerbajdžanom. Baku však požaduje zmenu arménskej ústavy, ktorá obsahuje nepriamy odkaz na Náhorný Karabach a jeho „znovuzjednotenie“ s Arménskom.
Na zmenu ústavy musí Arménsko usporiadať referendum, ktoré musí schváliť dvojtretinová väčšina členov parlamentu. Všetci Pašinjanovi rivali takýto ústupok Azerbajdžanu považujú za vlastizradný.