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Polícia prehľadala domy opozičného miliardára Karapetjana

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lenka Hanesová

Pašinjanov úspech sa preto nepáči oficiálnemu Kremľu, ktorý obviňuje Západ z nátlaku na opozíciu a zasahovania do volieb.

Autor TASR
Jerevan 4. novembra (TASR) - Arménska polícia vo štvrtok prehľadala nehnuteľnosti spojené s lídrom opozičného bloku Silné Arménsko, miliardárom Samvelom Karapetjanom, a jeho synovcom Narekom Karapetjanom. Pre telegramový kanál Armenia Today to potvrdil hovorca opozičnej strany, píše TASR podľa webu Novaja gazeta Evropa.

V rámci vyšetrovania boli vykonané prehliadky na 65 adresách, uviedol Vyšetrovací výbor Arménska. Narek Karapetjan razie označil za súčasť snahy premiéra Nikolu Pašinjana presvedčiť opozíciu, aby podporila navrhované ústavné zmeny.

V parlamentných voľbách 7. júna získala Pašinjanova vládnuca strana Občianska zmluva 49,8 percenta hlasov s výrazným náskokom pred Silným Arménskom (23,3 percenta). V parlamente má podporu 64 mandátov a na ústavnú väčšinu potrebuje získať ešte šesť hlasov. Silné Arménsko Samvela Karapetjana má 29 mandátov.

Pašinjan sa dostal k moci v roku 2018 a snaží sa vymaniť svoju krajinu spod vplyvu Ruska. V súvislosti s voľbami sa v Arménsku šírili v online priestore rôzne proruské dezinformácie, ktoré vykresľovali spoluprácu so Západom ako nebezpečnú. Moskva tiež bola podozrivá z hackerských útokov.

Pašinjanov úspech sa preto nepáči oficiálnemu Kremľu, ktorý obviňuje Západ z nátlaku na opozíciu a zasahovania do volieb.

Jednou z premiérových priorít je podpísanie mierovej zmluvy s Azerbajdžanom. Baku však požaduje zmenu arménskej ústavy, ktorá obsahuje nepriamy odkaz na Náhorný Karabach a jeho „znovuzjednotenie“ s Arménskom.

Na zmenu ústavy musí Arménsko usporiadať referendum, ktoré musí schváliť dvojtretinová väčšina členov parlamentu. Všetci Pašinjanovi rivali takýto ústupok Azerbajdžanu považujú za vlastizradný.
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