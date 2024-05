Polícia prehľadala kanceláriu nemeckého europoslanca Kraha z AfD

Berlín 7. mája (TASR) - Polícia prehľadala v utorok bruselské kancelárie nemeckého europoslanca Maximiliana Kraha, lídra kandidátky krajne pravicovej Alternatívy pre Nemecko (AfD) v eurovoľbách, a tiež jeho asistenta. Prehliadku nariadila nemecká prokuratúra v rámci vyšetrovania Krahovho asistenta Jiana G., ktorý je podozrivý zo špionáže pre Čínu, píše TASR podľa agentúr AP a AFP.



Kancelárie zmienenej dvojice v Európskom parlamente (EP) prehľadali na základe príkazov vyšetrujúceho sudcu Spolkového súdneho dvora a európskeho vyšetrovacieho príkazu (EIO), informovala spolková prokuratúra s tým, že EP so vstupom do týchto priestorov súhlasil.



Jian G. sledoval podľa nemeckej generálnej prokuratúry aktivity čínskej opozície v Nemecku, odovzdával informácie z Európskeho parlamentu čínskemu ministerstvu štátnej bezpečnosti a pôsobil aj ako agent tajnej služby. Koncom apríla ho vzali do vyšetrovacej väzby a prehľadali aj jeho bruselský byt.



Tento muž má čínske korene, no už niekoľko rokov disponuje nemeckým občianstvom. Do Drážďan prišiel v roku 2002 ako študent. Určitý čas bol členom Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD). Pri zakladaní firmy sa zoznámil s Krahom, ktorý pôsobil ako právnik v Drážďanoch. Ten ho v roku 2019, keď sa stal europoslancom za AfD, zamestnal ako asistenta.



Krah svojho asistenta po zatknutí prepustil. AfD už predtým čelila kritike nemeckej vlády aj opozície za svoje postoje priateľské k Rusku v súvislosti s inou kauzou. Prípad Krahovho asistenta tak na ňu vrhol ďalšie nelichotivé svetlo v súvislosti s jej domnelou blízkosťou k Číne, uvádza AP. Krah však aj napriek obvineniam zostáva lídrom kandidátky tejto krajne pravicovej strany do júnových eurovolieb.