Polícia prepustila Andrewa, vyšetrovanie podľa nej pokračuje
Mountbatten-Windsor opustil policajnú stanicu Aylsham v grófstve Norfolk na zadnom sedadle vozidla, pričom na fotografiách vyzerá tak, že sa snaží vyhnúť foteniu, uviedla stanica Sky News.
Autor TASR
Londýn 19. februára (TASR) - Bývalého britského princa Andrewa Mountbatten-Windsora vo štvrtok prepustili z policajnej väzby takmer 12 hodín po jeho zadržaní pre podozrenie zo zneužitia úradnej moci v súvislosti s jeho väzbami na nebohého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Polícia po prepustení brata britského kráľa uviedla, že vyšetrovanie pokračuje. TASR o tom informuje podľa správ svetových médií.
Polícia v regióne Thames Valley krátko po tom, ako boli zverejnené fotografie Mountbatten-Windsora opúšťajúceho policajnú stanicu, uviedla, že vyšetrovanie pokračuje.
„Vo štvrtok sme zatkli muža po šesťdesiatke z Norfolku pre podozrenie zo zneužitia úradnej moci. Zatknutý muž bol teraz prepustený, pričom vyšetrovanie ďalej pokračuje,“ uviedla. Zároveň potvrdila, že prehliadky v Norfolku sa už skončili.
Polícia zadržala Mountbatten-Windsora vo štvrtok - v deň jeho 66. narodenín - približne o 8.00 h miestneho času (9.00 h SEČ) údajne v nehnuteľnosti na panstve Sandringham v Norfolku. Úrady v spojení s jeho prípadom prehľadávali aj nehnuteľnosti v okresoch Berkshire a Norfolk.
Meno niekdajšieho princa sa opakovane objavilo v spisoch o Epsteinovi. Podľa najnovších zistení bývalý princ údajne posielal tomuto finančníkovi potenciálne dôverné informácie medzi rokmi 2001 a 2011, keď zastával funkciu osobitného predstaviteľa Spojeného kráľovstva pre obchod a investície.
Mountbatten-Windsor bol Epsteinovým dlhoročným priateľom. Americký finančník a odsúdený sexuálny delikvent sa stal symbolom zneužívania maloletých dievčat. V auguste 2019 zomrel vo väzenskej cele – oficiálne išlo o samovraždu.
Kauza Mountbatten-Windsora - mladšieho syna zosnulej kráľovnej Alžbety II. - a jeho prepojenie na Epsteina patrí medzi najväčšie škandály britskej monarchie za posledné desaťročia. Mountbatten-Windsor bol už preto zbavený titulu Jeho kráľovská výsosť a vojenských hodností.
K štvrtkovému zadržaniu svojho brata sa vyjadril aj britský kráľ Karol III., ktorý vyhlásil, že zákon musí platiť pre každého.
