Polícia prepustila väčšinu zadržaných počas protestu v Istanbule

Istanbul 3. februára (TASR) - Turecká polícia v Istanbule prepustila 76 zo 105 zadržaných demonštrantov, ktorí v utorok protestovali proti rektorovi tamojšej prestížnej univerzity, napojenému na vládnu stranu. V stredu o tom informoval úrad istanbulského guvernéra, píše agentúra Reuters.



Vo väzbe však naďalej zostáva 29 ľudí, informovala tiež kancelária guvernéra.



Študenti a učitelia Bosporskej univerzity (Bogaziči Üniversitesi), ako aj viacerí opoziční politici už niekoľko týždňov protestujú proti "nedemokratickému" dosadeniu rektora, ktorého do funkcie vymenoval sám prezident republiky Recep Tayyip Erdogan.



Polícia v súvislosti s utorkovými protestmi zadržala najmenej 170 ľudí - 104 v Istanbule a 69 v metropole Ankara, napísala agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie tureckej polície. V Turecku v súčasnosti pre koronavírusovú pandémiu platí zákaz demonštrácií a verejných zhromaždení.



Na utorkovej demonštrácii proti univerzitnému rektorovi sa zúčastnili v istanbulskej štvrti Kadiköy stovky ľudí. Došlo aj k potýčkam medzi účastníkmi protestu a policajtmi, ktorí zasahovali slzotvorným sprejom a gumenými projektilmi.



Demonštrácia sa odohrala aj deň predtým pred areálom univerzity. Počas neho polícia zadržala 159 ľudí. Úrad guvernéra v Istanbule neskôr oznámil, že 11 zadržaných bolo umiestnených do domáceho väzenia, kde majú zostať do začatia súdneho procesu, približuje Reuters.