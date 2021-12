Polícia preveruje video s votrelcom na Windsorský zámok

Britská kráľovná Alžbeta II., foto z archívu. Foto: TASR/AP

Londýn 27. decembra (TASR) - Britská polícia v pondelok oznámila, že prešetruje video údajne nakrútené mužom, ktorý sa pokúsil vniknúť do Windsorského zámku, kde kráľovná Alžbeta II. trávi Vianoce. Muž vo videu tvrdí, že chce panovníčku zabiť, približuje tlačová agentúra AFP.Na videu, ktoré získal britský denník The Sun, maskovaná postava v tmavej mikine s kapucňou drží kušu a vraví, že saPostava rozpráva do kamery skresleným hlasom a predstaví sa ako indický sikh, ktorý má v úmysleza smutne známy masaker sikhov z roku 1919 v Indii za nadvlády Británie.Video bolo zverejnené na sociálnej sieti Snapchat približne 24 minút predtým, ako podozrivého skoro ráno 25. decembra, na Prvý sviatok vianočný, ozbrojená polícia zadržala na pozemkoch Windsorského zámku, západne od Londýna.Devätnásťročného mladíka zadržiavajú kvôli liečbe duševného stavu, čo umožňuje zákon. Jeho preniknutie na pozemok zámku trvalo krátko a policajti uňho našli zbraň kušu, uviedla londýnska Metropolitná polícia.oznámila polícia v pondelok.Dodala, že procesy na zaistenie bezpečnosti sa spustiliod vstupu muža na pozemok Windsorského zámku okolo 08.30 h miestneho času a že votrelcovi sa nepodarilo vojsť do žiadnej budovy.Prípad sa stal v čase, keď tam kráľovná trávila s najstarším synom a dedičom trónu princom Charlesom a s jeho manželkou Camillou pokojný Boží hod, Prvý sviatok vianočný.Na videu maskovaná postava vraví, že sa chce pomstiť za masaker v parku Džallijáanválá Bagh, ako je v Indii známy. Iný jeho názov je masaker v Amritsare.V apríli 1919 britskí vojaci strieľali do tisícov neozbrojených mužov, žien a detí v severoindickom meste Amritsar. Počet obetí tejto streľby, ktorá vyvolala podporu obyvateľstva pre nezávislosť Indie do Spojeného kráľovstva, nie je jasný. Záznamy z koloniálnej éry uvádzajú 379 mŕtvych, ale podľa indických údajov bolo obetí až takmer 1000.dodala postava vo videu.Podozrivý tiež v krátkom príhovore niekoľkokrát spomenul filmy Star Wars (Hviezdne vojny) a predpovedal, že jeho vlastná