Polícia previezla zo Španielska muža, ktorý sa vyhrážal Babišovi

Praha 28. februára (TASR) - Neznámeho muža, ktorý sa začiatkom januára vyhrážal zastrelením českému premiérovi Andrejovi Babišovi a jeho rodine, previezla polícia zo Španielska domov koncom tohto týždňa. Informoval o tom v nedeľu český Deník N s odvolaním sa na sa zdroj z prostredia polície oboznámený s týmto prípadom.



Česká polícia tak zároveň v nedeľu potvrdila správu o tom, že sa premiérovi niekto vyhrážal smrťou. "Môžeme potvrdiť, že pražská polícia vedie trestné stíhanie konkrétnej osoby. Kriminalisti vo veci podali prokurátorovi podnet na podanie návrhu o vzatie do väzby. Muž je v súčasnosti stíhaný väzobne," uviedla na Twitteri.



Premiér Babiš tiež v nedeľu potvrdil, že ho policajti ešte začiatkom januára informovali o spomínaných vyhrážkach. Urobil tak v rozhovore pre českú televíziu CNN Prima News.



Zároveň priblížil, že polícia v tom čase strážila jeho dom a jeho manželka z dôvodu možného ohrozenia života odletela do Dubaja.



Pre svoj výlet počas pandémie koronavírusu sa Babišová stala terčom kritiky na sociálnych sieťach. Podľa premiéra však o vyhrážkach nevedela a do zahraničia odcestovala na podnet svojho manžela. To bolo aj hlavným dôvodom, prečo o prípade verejne neinformoval už skôr, spresnil Babiš.



Polícia podľa vlastných slov eviduje veľké množstvo vyhrážok namierených proti vláde a premiérovi, v tomto prípade bola však ich intenzita vysoká a policajti tak prípad vyhodnotili ako závažný, približuje Deník N.