Polícia: Pri Buči sa našli telá troch ľudí so spútanými rukami

Kyjev 30. apríla (TASR) - Telá troch osôb so spútanými rukami sa našli v piatok neďaleko ukrajinského mesta Buča v Kyjevskej oblasti. Oznámila to v sobotu ukrajinská polícia, na ktorú sa odvoláva agentúra AFP.



"(Dňa) 29. apríla sa v okrese Buča našla jama s telami troch mužov," uviedla polícia vo vyhlásení. "Obete mali zviazané ruky, na očiach mali kusy látky a niektorí mali zapchaté ústa. Na telách sú stopy po mučení, ako aj strelné zranenia rôznych častí tela," dodala polícia.



"Obete mučili dlhý čas, na ich končatinách sa našli strelné zranenia. Nakoniec bol každý z mužov postrelený do ucha," povedal šéf regionálnej polície Andrij Nebytov.



AFP pripomína, že mesto Buča, kde sa po stiahnutí ruských jednotiek našli začiatkom apríla stovky mŕtvych tiel v civilnom oblečení, sa stalo symbolom pre obvinenia ruských síl z páchania vojnových zločinov. Starosta Buče Anatolij Fedorčuk minulý týždeň oznámil, že v tomto meste sa doposiaľ našlo 412 mŕtvych tiel, pričom mnoho z nich bolo exhumovaných z jedného masového hrobu. Polícia v Kyjevskej oblasti v sobotu uviedla, že v tamojších mestách a dedinách sa našlo už 1202 tiel zabitých civilistov.



OSN minulý týždeň ohlásila, že príslušníkom jej misie, ktorí navštívili Buču 9. apríla, sa podarilo zdokumentovať 50 prípadov protizákonného zabitia civilistov, ktorí sa podľa nej mohli stať obeťami hromadných popráv a ďalších vojnových zločinov.