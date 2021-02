Polícia pri hraniciach so Sýriou zadržala päť ľudí a údajnú členku IS

Ankara 17. februára (TASR) - Turecká pohraničná polícia zadržala v stredu šesť ľudí, vrátane údajnej členky teroristickej organizácie Islamský štát (IS), ktorí sa nelegálne pokúsili prekročiť hranice zo Sýrie do Turecka. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na turecké úrady.



Policajti v provincii Hatay na juhu Turecka neďaleko hraníc so Sýriou zadržali päť Rusov, ku ktorým patrila aj uvedená podozrivá žena, a jedného občana Líbye. Nateraz nie je jasné, či sú všetci šiesti podozriví z napojenia na IS, píše AFP.



Turecká polícia tento týždeň zadržala v blízkosti hraníc so Sýriou aj ďalšiu ženu, 26-ročnú, a jej dve deti. Zadržaná je takisto podozrivá z napojenia na džihádistickú skupinu Islamský štát.



Táto zadržaná bola donedávna držiteľkou austrálskeho aj novozélandského pasu, Canberra jej však medzičasom jej občianstvo zrušila. Premiérka Nového Zélandu Jacinda Ardernová obvinila v utorok Austráliu, že odmieta prijať zodpovednosť vo vzťahu k tejto údajnej príslušníčke IS. Austrália sa podľa nej mýli, keď si myslí, že ženu v prípade vyhostenia z Turecka prijme práve Nový Zéland.



Predsedníčka novozélandskej vlády tvrdí, že žena nežila na Novom Zélande od svojich šiestich rokov, mala rodinu v Austrálii a z Austrálie do Sýrie odišla na austrálsky pas.