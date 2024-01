Polícia riešila bombovú hrozbu voči sudcovi z Trumpovho prípadu

New York 11. januára (TASR) - Polícia v okrese Nassau v americkom štáte New York vo štvrtok zasahovala v dome sudcu Arthura Engorona, ktorý vedie súdne konanie voči americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Dôvodom bola bombová hrozba. TASR správu prevzala z webovej stránky denníka The New York Times (NYT).



Bomba bola nahlásená vo štvrtok ráno v Engoronovom dome v newyorskom obvode Long Island. Dve osoby oboznámené so situáciou uviedli, že na miesto prišiel tím na zneškodňovanie výbušnín.



Na štvrtok boli v predmetnom Trumpovom prípade naplánované záverečné reči, pripomína NYT.



Exprezident, ktorý v prezidentských voľbách v roku 2024 kandiduje za republikánov, je v tomto prípade spolu so svojimi dvomi najstaršími synmi obvinený z podvodného navyšovania hodnoty svojich nehnuteľností, aby od bánk získal výhodnejšie podmienky pôžičiek a poistení. Civilnú žalobu voči nim vzniesla na jeseň 2022 generálna prokurátorka štátu New York Letitia Jamesová. Trumpovci vinu odmietajú.



Pojednávanie vo štvrtok pokračovalo bez zdržania, píše agentúra AP s odvolaním sa na súdneho úradníka. Trump mal pôvodne v úmysle vystúpiť so svojou vlastnou obhajobou. Engoron však povedal, že musí rešpektovať pravidlá vzťahujúce sa na záverečné reči a zdržať sa prejavov v rámci predvolebnej kampane, píše NYT. Trumpov právnik Christopher Kise tieto podmienky označil za neobhájiteľné.



Polícia pred niekoľkými dňami vo Washingtone zasahovala v dome federálneho sudcu, ktorý má na starosti Trumpov prípad týkajúci sa obvinení z pokusov o zvrátenie výsledkov volieb, pripomína NYT.