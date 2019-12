Polícia rozbila gang, ktorý zneužíval ľudí na pestovanie marihuany

Madrid 19. decembra (TASR) - Španielska polícia vo štvrtok oznámila, že rozbila čínsky gang, ktorý údajne využíval nelegálnych migrantov na otrockú prácu pri pestovaní marihuany. Tú gang vyvážal do rôznych európskych krajín. Informovala o tom agentúra AFP.



Polícia v rámci operácie zatkla celkovo 81 ľudí. Väčšina z nich boli Číňania, no medzi zadržanými je aj niekoľko Britov a vietnamských občanov.



Členov gangu podozrievajú, že pestovali marihuanu v priemyselných budovách nachádzajúcich sa najmä v regióne Valencia na východe krajiny. Úrady demontovali 19 priemyselných budov a zhabali viac ako 22.000 kusov rastliniek marihuany. Gang podľa polície od začiatku roka 2018 vyviezol okolo 4,2 tony tejto drogy.



Marihuanu podľa polície vyvážali do ďalších krajín EÚ, najmä do Británie a Holandska, prostredníctvom súkromných kuriérskych spoločností v balíkoch označených ako oblečenie.



Policajná operácia bola výsledkom osem mesiacov trvajúceho vyšetrovania. Policajti počas nej oslobodili 36 Číňanov a Vietnamcov, ktorých gang nútil pracovať v "ponižujúcich podmienkach".



"Životné podmienky v priemyselných budovách boli veľmi nepriaznivé, zdraviu škodlivé a s nízkou úrovňou hygieny," uvádza sa vo vyhlásení polície.



Niektoré z obetí nesmeli vychádzať von na ulicu a nemali povolené komunikovať s vonkajším svetom.



Úrady takisto oslobodili 13 čínskych žien, ktoré gang podľa domnienok nútil pracovať ako prostitútky.