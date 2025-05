Polícia rozbila gang pašujúci kokaín z Kolumbie do Belgicka

Brusel 27. mája (TASR) - Európske policajné zložky rozbili gang obchodníkov s kokaínom, ktorý pašoval tzv. kokaínovú pastu z Kolumbie do Belgicka. Zadržali 14 ľudí, z toho 11 v Belgicku, dvoch v Nemecku a jednu osobu v Taliansku. Oznámil to v utorok Európsky policajný úrad (Europol), píše TASR podľa agentúry Reuters.



„Gang viedla istá talianska rodina, ktorá bola v kontakte s dodávateľmi v Kolumbii a chemikmi v Belgicku. Dovážali obrovské množstvá kokaínovej pasty, ktorú loďami pašovali z Kolumbie do európskych prístavov,“ informoval Europol. Pastu mali následne v skladoch v Belgicku, ktoré sa používali ako laboratóriá.



Belgicko momentálne zápasí s nárastom kriminality a násilných trestných činov často spájaných s rivalitou medzi konkurenčnými drogovými gangmi, ktorých činnosť premenila Antverpy či Brusel na akési centrá obchodu s drogami.