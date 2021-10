Polícia rozháňala v predvečer summitu EÚ demonštrantov vodným delom

Ľubľana 6. októbra (TASR) - Slzotvorný plyn aj vodné delo použila v utorok slovinská polícia proti demonštrantom, ktorí v hlavnom meste Ľubľana protestovali proti epidemickým reštrikciám. Protivládna demonštrácia sa konala v predvečer summitu vrcholných predstaviteľov EÚ a krajín západného Balkánu v slovinskom mestečku Brdo pri Kranju. Informovala o tom agentúra AP.



Stovky demonštrantov vyšli do ulíc Ľubľany na protest proti reštrikciám a už tretí raz v priebehu jedného mesiaca sa dostali do potýčok s políciou.



Protest so zmieneným summitom priamo nesúvisel, jeho organizátori však zjavne využili konanie summitu na to, aby získali väčšiu pozornosť zahraničných médií, píše AP.



Slovinská polícia zriadila pred summitom kontrolné stanovištia a obmedzila dopravu a pohyb v Ľubľane aj v neďalekom mestečku Brdo pri Kranju, kde sa koná stredajší summit.



Na proteste zadržali podľa medializovaných správ jedného z organizátorov, Zorana Stevanoviča, pričom polícia zastavila aj približne 30 autobusov, ktoré do Ľubľany viezli demonštrantov z iných slovinských miest.



Polícia utorňajší protest v centre mesta monitorovala aj z helikoptéry.



Stevanovič ešte pred údajným zadržaním žiadal o zrušenie všetkých epidemických obmedzení, odstúpenie vlády, predčasné voľby a "nový volebný systém", ktorý by znemožnil, aby sa pri moci neustále udržiavala stará garnitúra.



AP v tejto súvislosti pripomína, že slovinský premiér Janez Janša sa pri moci drží v podstate už od vyhlásenia nezávislosti tejto malej alpskej krajiny spred 30 rokov.



Slovinské úrady v snahe potlačiť pandémiu zaviedli prísne pravidlá, v rámci ktorých sa musia ľudia preukazovať tzv. covidpasmi na rôznych miestach, a teda byť buď úplne zaočkovaní alebo mať negatívny výsledok PCR testu. Tieto preukazy musia pri príchode do práce ukazovať aj všetci zamestnanci štátnych firiem.



Demonštranti niesli v utorok transparenty s nápismi "Stop korona fašizmu" a žiadali rovnaké práva pre zaočkovaných aj nezaočkovaných, približuje AP.



V Slovinsku, ktoré od 1. júla predsedá Rade EÚ, je oboma dávkami vakcíny proti koronavírusu zaočkovaných približne 48 percent obyvateľov. Rovnako, ako vo väčšine strednej a východnej Európy, aj v tejto malej dvojmiliónovej krajine sa v ostatných týždňoch zvyšuje počet prípadov nákazy koronavírusom.