Polícia rozložila sieť prevádzačov v oblasti Lamanšského prielivu

Haag 22. februára (TASR) - Nemecká polícia s pomocou francúzskych a belgických úradov rozložila "jednu z najväčších sietí prevádzačov migrantov" pôsobiacich v oblasti Lamanšského prielivu a v rámci medzinárodnej operácie zadržala 19 podozrivých, uviedol vo štvrtok Európsky policajný úrad (Europol). TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Vyšetrovanie sa zameralo na sieť irackých Kurdov podozrivých z prevážania ilegálnych migrantov pochádzajúcich z Blízkeho východu a východnej Afriky, a to z Francúzska do Spojeného kráľovstva pomocou nekvalitných nafukovacích člnov," uviedol vo vyhlásení Europol.



V stredu polícia v Nemecku vykonala raziu v 19 domoch a deviatich skladoch. Zaistila 12 nafukovacích člnov, 179 záchranných viest, 81 detských plávacích pomôcok, 60 vzduchových púmp, 11 prívesných zariadení, desať motorov, takmer 60 elektronických zariadení, zbrane a hotovosť.



Europol uviedol, že vyšetrovanie aktivít tejto prevádzačskej skupiny začalo v roku 2022. Policajti identifikovali štruktúru a operácie organizácie zloženej z občanov Iraku a Sýrie, ktorí sú kurdského pôvodu.



"Podozriví, ktorí sídlili v Nemecku, organizovali nákup, skladovanie a prepravu nafukovacích člnov za účelom ich následného použitia na prevážanie migrantov z pláží pri francúzskom meste Calais smerom do Spojeného kráľovstva," tvrdí Europol.



Nekvalitné člny boli vyrobené prevažne v Číne a často sa na nich prevážalo až 50 ľudí, pričom podľa agentúry Europol "neboli vhodné ani bezpečné na prepravu viac ako desiatich osôb".



Vyšetrovatelia zaistili dôkazy, ktoré súvisia s najmenej 55 odchodmi sprostredkovanými výlučne touto prevádzačskou skupinou. Za miesto na plavidle si účtovali od 1000 do 3000 eur za každého migranta, uviedol Europol.