Polícia rozložila tureckú zločineckú skupinu a zatkla jej vodcu

Rím 22. mája (TASR) — Talianska polícia v stredu oznámila, že v Taliansku, Švajčiarsku, Nemecku a Turecku bolo v spolupráci s Interpolom zatknutých 19 ľudí tureckého pôvodu v rámci operácie zameranej na rozloženie ozbrojenej zločineckej skupiny, ktorá pripravovala a vykonávala teroristické útoky. Medzi zadržanými je aj 39-ročný údajný šéf gangu Baris Boyun, jeden z najhľadanejších občanov Turecka. Informovali o tom agentúry APA, AFP a ANSA.



Zatknutí sú obvinení z vrážd, teroristických útokov, členstva v ozbrojenej skupine, držby zbraní a výbušnín, obchodovania s drogami a napomáhania nelegálnemu prisťahovalectvu.



Vyšetrovanie sa začalo v októbri 2023 po zatknutí troch členov organizácie pri pokuse o vstup do Švajčiarska. Zhabané boli dve pištole, strelivo a propagandistický materiál. Následne sa ukázalo, že zadržané osoby sprevádzali Boyuna a jeho partnerku, ktorí cestovali v inom aute.



Vyšetrovatelia zistili, že Boyun naďalej riadi a koordinuje svoju sieť pôsobiacu v celej Európe z domu v Crotone v južnom Taliansku, kde bol v domácom väzení za obchodovanie so zbraňami a na členku nosil elektronický náramok. Boyun odtiaľ údajne organizoval pašovanie migrantov cez balkánske krajiny a teroristické činy v Európe. K dispozícii mal zbrane so značnou palebnou silou a veľa peňazí, predovšetkým z obchodovania s drogami, ale aj z pašovania cigariet a drog.



V Turecku bol vraj Boyun "hlavným strojcom" plánovaného marcového útoku na továreň na výrobu hliníka, ktorý bol zmarený vďaka výmene informácií medzi talianskou a tureckou políciou.



Okrem toho sú ním vedenej skupine pripisované vraždy a ozbrojené útoky vrátane februárového útoku na predvolebné zhromaždenie kandidáta na starostu vládnucej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) v Istanbule.



Boyuna vzali v stredu do väzby v meste Viterbo, kam ho previezli po tom, čo niekto v marci v Crotone strieľal na dom, kde bol v domácom väzení.



Boyun sa na talianskom súde úspešne bránil svojmu vydaniu do Turecka, kde by mu podľa neho hrozilo prenasledovanie pre jeho kurdský pôvod.