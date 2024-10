Polícia rozohnala propalestínsky tábor pred návštevou Thunbergovej

Dortmund 9. októbra (TASR) - Polícia v západonemeckom meste Dortmund rozohnala v utorok propalestínsky protestný tábor po informácii, že ho navštívi švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová. Tamojšie úrady uviedli, že k takémuto kroku pristúpili pre obavy, že Thunbergová by mohla do tábora prilákať omnoho vyšší počet ľudí, než akému bol takýto protest povolený. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy agentúry DPA.



Hovorca polície uviedol, že tábor bol pokojne zrušený za účasti siedmich z demonštrantov, pričom Thunbergová potom už na miesto nedorazila. Tábor dovtedy fungoval niekoľko mesiacov.



"Pri posudzovaní bol zohľadnený najnovší vývoj udalostí týkajúci sa (návštevy) Thunbergovej... Po intenzívnom preskúmaní v zmysle vyhodnotenia hrozieb nariadilo policajné riaditeľstvo v Dortmunde zákaz a s tým spojené rozpustenie zhromaždenia," uvádza sa vo vyhlásení polície.



Takéto rozhodnutie padlo deň po prvom výročí útoku palestínskeho radikálneho hnutia Hamas na Izrael. Pondelok, na ktorý toto výročie pripadlo sa aj v Nemecku niesol v znamení propalestínskych a proizraelských demonštrácií.



Propalestínska demonštrácia, aj s účasťou Thunbergovej, sa v pondelok konala aj v Berlíne. Demonštranti sa tam dostali do stretov s políciou, na príslušníkov ktorej hádzali fľaše, pričom útočili aj na novinárov a skandovali protiizraelské heslá, uvádza DPA.



Bezprecedentný útok militantov z Hamasu na južnú časť Izraela si 7. októbra 2023 si vyžiadal približne 1160 obetí na životoch, a to väčšinou civilistov. Militanti počas neho uniesli z Izraela aj približne 250 izraelských a zahraničných rukojemníkov. Desiatky z nich vlani v novembri prepustili počas prímeria, ostatných naďalej zadržiavajú alebo už nie sú nažive.



Izrael v reakcii na útok Hamasu spustil v Pásme Gazy masívnu vojenskú ofenzívu. K vysokému počtu jej obetí na palestínskej strane podľa Izraela výrazne prispieva skutočnosť, že Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru a bojovníkov do civilných objektov, ako sú školy a nemocnice alebo do ich blízkosti, čím palestínskych civilistov zneužíva ako ľudské štíty. Hamas, ktorý je mnohými krajinami sveta považovaný za teroristickú organizáciu, to popiera.



Samotná Thunbergová počas konfliktu opakovane vyjadrila solidaritu s Palestínčanmi a Izrael obvinila z genocídy. Kritici zase označujú za zaujatý jej postoj k vojne v Gaze a udalostiam, ktoré ju podnietili.