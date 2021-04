Polícia rozohnala v Berlíne tisíce demonštrantov

Berlín 21. apríla (TASR) - Polícia v nemeckej metropole Berlín použila v stredu slzotvorný plyn a paprikový sprej na rozohnanie tisícov účastníkov demonštrácie, ktorú podnietila navrhovaná novela zákona o ochrane pred infekciami, o ktorej aktuálne rokujú poslanci dolnej komory parlamentu (Bundestagu). Informovali o tom agentúry DPA a AFP.



Polícia okolo 12.30 h nariadila davu vyše 8000 ľudí, aby sa rozišiel, keďže nerešpektoval protipandemické opatrenia a ohrozoval tým verejnú bezpečnosť. Keď sa ich policajti snažili rozohnať, viacerí protestujúci na nich zaútočili a hádzali na nich fľaše a následne došlo k fyzickým potýčkam s políciou.



Poriadkové sily zadržali najmenej sedem ľudí, pričom niektorí z demonštrantov sa zatknutých usilovali oslobodiť. Demonštranti skandovali heslá ako napríklad "Mier, sloboda, žiadna diktatúra", "Sme ľudia" či "Nie zákonu, ktorý občanov zbavuje moci".



V nasadení je okolo 2200 policajtov. Budova Ríšskeho snemu, ako aj Brandenburská brána a ich okolie boli uzavreté.



Nemecký Spolkový snem hlasuje o novelizácii zákona o ochrane pred infekciami, ktorý zavedie jednotné pravidlá v boji s koronavírusovou pandémiou na celoštátnej úrovni.



Spomínaný zákon určí postup v prípade, ak sa bude týždňová incidencia nákazy na 100.000 obyvateľov v nejakom okrese či meste pohybovať tri dni za sebou na hodnote vyššej ako 100.



V takýchto regiónoch by následne začal platiť súbor opatrení dopredu stanovených spolkovou vládou, medzi ktoré patrí aj obmedzenie prevádzky obchodov, kultúrnych a športových zariadení, obmedzenie stretávania sa (členovia jednej domácnosti plus maximálne jedna ďalšia osoba okrem detí do 14 rokov) či zákaz vychádzania od 22.00 h do 05.00 h. Ak by bola týždňová incidencia tri dni po sebe vyššia ako 165, prešli by školy o dva dni neskôr na dištančné vzdelávanie.



Cieľom navrhovaného zjednotenia pravidiel je ukončiť výrazné rozdiely v zavedených opatreniach medzi 16 spolkovými krajinami. Spomínané zmeny musia schváliť obe komory nemeckého parlamentu - Spolkový snem i Spolková rada, ktorá sa nimi má zaoberať vo štvrtok. Ak budú navrhované zmeny odsúhlasené, do platnosti by mali vstúpiť do konca júna.