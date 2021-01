V Jeruzaleme rozohnali vodnými delami ultraortodoxných demonštrantov

Jeruzalem 26. januára (TASR) - Izraelská polícia zasahovala v utorok v Jeruzaleme a ďalších mestách proti ultraortodoxným židom, ktorí protestovali proti epidemiologickým opatreniam. Demonštranti sa dostali do potýčok s políciou, ktorá zatkla najmenej 14 ľudí, informovala agentúra AFP.



Protestujúci v jeruzalemskej štvrti Mea Šearim hádzali do policajtov paradajky a zapaľovali odpadkové koše. Tamojšia polícia zareagovala nasadením vodných diel, opísal incident fotograf AFP.



Policajtov "napadli, keď prišli na miesto zaistiť dodržiavanie pravidiel súvisiacich s lockdownom," uviedla polícia vo vyhlásení. Demonštranti zo židovskej komunity "blokovali cesty a hádzali kamene na bezpečnostné zložky", čo viedlo k zadržaniu ôsmich ľudí. K ďalším zatknutiam došlo podľa polície v meste Bejt Šemeš a v židovskej osade Modi'in Ilit v Predjordánsku.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok ocenil políciu za reakciu na incident, pri ktorom ultraortodoxní protestujúci pri násilnom strete s bezpečnostnými silami podpálili autobus, v dôsledku čoho bol do nemocnice prevezený zranený šofér. K potýčkam došlo v nedeľu v meste Bnej Brak neďaleko Tel Avivu, kde zhruba 50 ľudí blokovalo cestu pneumatikami a odpadkovými košmi a následne do vozidla hádzali kamene, pričom na ňom porozbíjali okná.



Izrael zaviedol v decembri v rámci boja proti pandémii už tretí lockdown v poradí. Napriek prijatým opatreniam zaznamenali v krajine počas januára doteraz najviac úmrtí súvisiacich s nákazou koronavírusom - pribudlo viac než 1000 obetí. Od marca minulého roku tak evidujú v krajine už takmer 4500 úmrtí na ochorenie COVID-19.



Niektoré náboženské židovské školy zostali napriek lockdownu otvorené. Mnohí Izraelčania ultraortodoxných židov, ktorí tvoria približne 12 percent populácie, vinia z toho, že sú zodpovední za šírenie pandémie, pretože nerešpektujú platné opatrenia.