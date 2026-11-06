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Polícia sa opäť zaoberá bombovými vyhrážkami v lietadlách z a do Prahy
Podobné hrozby sa v uplynulých dňoch opakovali v rôznych častiach Európy.
Autor TASR
Praha 6. novembra (TASR) - Česká polícia sa v piatok opäť zaoberá anonymnými vyhrážkami o uložení bomby na palube lietadiel, ktoré odlietajú z Letiska Václava Havla Praha alebo na ňom pristávajú. Na sociálnej sieti X uviedla, že prijaté bezpečnostné opatrenia majú na prevádzku letiska minimálny vplyv, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Dnes sa opäť opakuje vyhrážka o uložení nástražného výbušného systému na palube väčšieho počtu lietadiel mieriacich aj odlietajúcich z Letiska Václava Havla Praha. V spolupráci s letiskom sme prijali nevyhnutné bezpečnostné opatrenia s minimálnym vplyvom na bežný chod letiska. Prípadom sa naďalej zaoberáme,“ uviedla polícia.
Podľa servera Novinky.cz sa situácia týka deviatich lietadiel, pričom päť sa pripravovalo na odlet a štyri plánovali pristávať. Všetky lietadlá podľa webu skontroloval pyrotechnik, pričom letisko bolo stále v plnej prevádzke.
Vo štvrtok anonym nahlásil bombu v štyroch lietadlách smerujúcich do Prahy a tiež na samotnom letisku. Pyrotechnická prehliadka nakoniec žiaden výbušný systém neodhalila. Prípadom sa zaoberá Národná centrála proti terorizmu, extrémizmu a kybernetickej kriminalite (NCTEKK).
Podobné hrozby sa v uplynulých dňoch opakovali v rôznych častiach Európy. Zatiaľ nie je jasné, či spolu súvisia, ani kto je za ne zodpovedný.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Dnes sa opäť opakuje vyhrážka o uložení nástražného výbušného systému na palube väčšieho počtu lietadiel mieriacich aj odlietajúcich z Letiska Václava Havla Praha. V spolupráci s letiskom sme prijali nevyhnutné bezpečnostné opatrenia s minimálnym vplyvom na bežný chod letiska. Prípadom sa naďalej zaoberáme,“ uviedla polícia.
Podľa servera Novinky.cz sa situácia týka deviatich lietadiel, pričom päť sa pripravovalo na odlet a štyri plánovali pristávať. Všetky lietadlá podľa webu skontroloval pyrotechnik, pričom letisko bolo stále v plnej prevádzke.
Vo štvrtok anonym nahlásil bombu v štyroch lietadlách smerujúcich do Prahy a tiež na samotnom letisku. Pyrotechnická prehliadka nakoniec žiaden výbušný systém neodhalila. Prípadom sa zaoberá Národná centrála proti terorizmu, extrémizmu a kybernetickej kriminalite (NCTEKK).
Podobné hrozby sa v uplynulých dňoch opakovali v rôznych častiach Európy. Zatiaľ nie je jasné, či spolu súvisia, ani kto je za ne zodpovedný.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)