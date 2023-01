Polícia SR a Maďarska spolu doriešila mafiánske zúčtovania z roku 1999

Budapešť 18. januára (TASR) - Dvanásť ľudí prišlo v roku 1999 o život pri mafiánskom zúčtovaní v Budapešti a v Dunajskej Strede, ktoré maďarskí a slovenskí policajti vytrvalou prácou úspešne odhalili. Napísalo to v stredu internetové vydanie denníka Magyar Nemzet, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



O výsledkoch vyšetrovaní likvidácie mafiána Györgya Döchera a jeho ochrankára, ktorí prišli o život 2. februára 1999 v Budapešti, a zavraždenia desiatich členov skupiny pápayovcov v Dunajskej Strede 25. marca 1999 budú v piatok v Budapešti informovať prezident Policajného zboru SR Štefan Hamran a šéf maďarskej polície János Balogh spolu so šéfmi elitných policajných jednotiek – maďarskej Pohotovostnej polície Národného úradu vyšetrovania (NNI) a slovenskej Národnej kriminálnej agentúry (NAKA).



Polícia v rámci medzinárodnej tlačovej konferencie oznámi aj vznesenie obvinenia za dunajskostredský masaker voči Karolovi B. z Rimavskej Soboty a Sándorovi H., ktorého maďarské aj slovenské podsvetie poznalo pod prezývkou Turek.



Podľa dôkazov slovenskej a maďarskej polície vraždy v Budapešti a následne v Dunajskej Strede spolu úzko súvisia, píše Magyar Nemzet. Vražda Döchera predchádzala masakru v Dunajskej Strede, pričom okruh páchateľov bol ten istý. Turka podľa denníka v kauze vraždy Döchera už polícia obvinila. Ďalším páchateľom bol Árpád Sz., ktorý však zahynul pri dopravnej nehode.



Do obľúbeného baru pápayovcov Fontána v Dunajskej Strede vtrhli 25. marca 1999 po 19.15 h traja maskovaní muži – falošní policajti – a v priebehu niekoľkých minút postrieľali desiatich mužov. Na mieste zahynulo deväť osôb, desiata obeť zomrela neskôr v nemocnici. Obeťami boli členovia miestnej mafie a boss dunajskostredského podsvetia a údajný vodca slovenského podsvetia Tibor Pápay.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)