Polícia stíha muža, ktorý vrazil do brány ruskej ambasády v Dubline

Dublin 7. marca (TASR) - Írska polícia v pondelok informovala o zatknutí a stíhaní muža, ktorý kamiónom prerazil bránu ruského veľvyslanectva v Dubline. Uviedla to agentúra AFP s tým, že v blízkosti veľvyslanectva sa v posledných dňoch odohrávali protesty proti ruskej invázii na Ukrajinu.



Na záberoch z miesta incidentu, zdieľaných na sociálnych sieťach, vidno, že nákladné vozidlo cúvalo smerom k zatvorenej bráne do areálu veľvyslanectva. Vozidlo malo polep s logom spoločnosti dodávajúcej devocionálie (predmety náboženskej úcty) a vybavenie do chrámov.



V dôsledku zrážky neboli hlásené žiadne zranenia.



Svedkovia podľa televízie RTÉ uviedli, že vodič po rozrazení brány vystúpil z auta a rozdával fotografie, na ktorých mali byť obete súčasného konfliktu na Ukrajine. Muža zadržala polícia na mieste činu.



Ruské veľvyslanectvo vydalo k incidentu vyhlásenie, v ktorom kritizovalo skutočnosť, že k incidentu došlo v prítomnosti príslušníkov polície, ktorí iba "nečinne stáli". Ďalej konštatovalo, že udalosť považuje za "jasné a do očí bijúce porušenie článku 22 Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch z roku 1961", uviedla RTÉ.



AFP pripomenula, že v piatok rímskokatolícky kňaz oblial bránu ruského veľvyslanectva červenou farbou. Urobil to v čase, keď pred ambasádou poskytoval rozhovor štátnemu rozhlasu.



Krátko po invázii Ruska na Ukrajinu, ktorá sa začala 24. februára, viacerí opoziční politici v Írsku vyzvali premiéra Micheála Martina, aby na protest proti konaniu Moskvy vyhostil ruského veľvyslanca. Ten to však vylúčil, pričom vysvetlil, že by tým obmedzil možnosti vlády pomáhať írskym občanom v zahraničí.



AFP uviedla, že Rusko sa v pondelok obrátilo na Francúzsko so žiadosťou o ochranu ruských diplomatických misií. Ide o reakciu na útok na ruské vedecké a kultúrne centrum v Paríži, na ktoré niekto hodil zápalnú fľašu. Polícia potvrdila, že na budovu bol hodený horiaci predmet, ktorý však spôsobil minimálne škody.