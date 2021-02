Polícia strieľala v Mjanmarsku na demonštrantov, dvaja zomreli

Mandalaj 20. februára (TASR) - Polícia a príslušníci armády rozohnali v sobotu streľbou demonštráciu proti vojenskému prevratu, ktorá sa konala v druhom najväčšom mjanmarskom meste Mandalaj. Na následky strelných zranení zomreli najmenej dvaja ľudia. S odvolaním sa na miestnych zdravotníkov o tom informovala agentúra AFP.



"Dvaja ľudia boli zabití a približne 30 ďalších utrpelo zranenia... Polovica zo zranených bola postrelená ostrými nábojmi," povedal šéf tamojšieho tímu dobrovoľných záchranárov. Dodal, že jedného chlapca postrelili do hlavy. Nie je jasné či ide o jednu z dvoch obetí na životoch. Najmenej dvoch mŕtvych potvrdil aj iný záchranár, uvádza AFP.



Razia sa konala v miestnych lodeniciach. Demonštranti, medzi ktorými boli aj štrajkujúci robotníci, na policajtov pokrikovali a hádzali kamene. Polícia na ich rozohnanie použila gumové projektily, ale aj ostré náboje. Viacero osôb s vážnymi poraneniami previezli do nemocnice, informovala agentúra Reuters. Podľa svedkov zatkli na proteste prinajmenšom desať ľudí.



K prevratu v Mjanmarsku došlo 1. februára, teda v deň, keď sa mala konať ustanovujúca schôdza nového parlamentu, ktorý vzišiel z novembrových volieb. Armáda následne vyhlásila rok trvajúci výnimočný stav a zadržala popredných predstaviteľov civilnej vlády a ďalších politických lídrov. Puč zdôvodnila podozreniami z volebných podvodov. Vo voľbách drvivo zvíťazila Národná liga za demokraciu (NLD), vedená laureátkou Nobelovej ceny mieru a de facto premiérkou Aun Schan Su Ťij.



Armáda po prevrate dosadila "prechodnú" vládu, ktorá bude podľa jej vyhlásení pri moci len do nových volieb.



Proti prevratu v krajine už dva týždne prebiehajú masové demonštrácie. Protestujúci žiadajú návrat civilnej vlády a tiež prepustenie Aun Schan Su Ťij z väzby.



Armáda medzičasom pozatýkala stovky ľudí, často išlo o štrajkujúcich zamestnancov, ktorí na protest pritom puču odmietali pracovať.



Celkovo si demonštrácie podľa dostupných informácií dosiaľ vyžiadali prinajmenšom tri obete na životoch. Okrem dvoch sobotných, podľahla strelným zraneniam tento týždeň aj 20-ročná žena, ktorú policajti postrelili do hlavy 9. februára v mjanmarskej metropole Nepjito.