Polícia u Bolsonara vykonala prehliadku a zhabala jeho mobil

Brazília 3. mája (TASR) – Federálna polícia prehľadala v stredu dom bývalého brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara a zhabala jeho mobilný telefón. Išlo o súčasť vyšetrovania falšovania očkovacích preukazov. TASR správu prevzala z agentúr AP, AFP a DPA.



Polícia zhabala aj mobilný telefón exprezidentovej manželky Michelle a zatkla jeho bývalého poradcu Maura Cida Barbosu, píše DPA s odvolaním sa na brazílsku televíziu Globo.



Vyšetrovanie sa podľa polície zameriava na zločineckú skupinu, ktorá mala do systému brazílskeho ministerstva zdravotníctva zadávať falošné údaje. Na základe toho bolo možné vydávať potvrdenia o zaočkovaní aj osobám, ktoré vakcínu nedostali. Pomocou toho obišli opatrenia na vstup do USA, píše AP.



V spojitosti s vyšetrovaním bolo vydaných 16 príkazov na prehliadku a šesť zatykačov.



Bolsonaro vo svojich vyjadreniach spochybňoval nebezpečenstvo koronavírusu SARS-CoV-2 a účinnosť vakcín. V prezidentskom úrade ho v januári nahradil víťaz októbrových prezidentských volieb Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro následne odcestoval do USA, odkiaľ sa vrátil koncom marca.