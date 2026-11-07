< sekcia Zahraničie
Polícia: Účasť na protivládnych protestoch vo Francúzsku klesla
Protesty sa konali už štvrtý víkend po sebe a približne päť mesiacov pred prezidentskými voľbami, v ktorých krajná pravica vidí veľkú príležitosť dostať sa k moci, doplnila AFP.
Autor TASR
Paríž 7. novembra (TASR) - Tisíce ľudí protestovali v sobotu vo viacerých francúzskych mestách proti vláde. V Paríži polícia zabránila nepovolenému zhromaždeniu v blízkosti Elyzejského paláca, ktorý je sídlom prezidenta. V Lyone použila slzotvorný plyn na rozohnanie niekoľkých stoviek demonštrantov. Informovala o tom agentúra AFP.
Protesty sa konali už štvrtý víkend po sebe a približne päť mesiacov pred prezidentskými voľbami, v ktorých krajná pravica vidí veľkú príležitosť dostať sa k moci, doplnila AFP.
Úrady na sobotňajších protestoch očakávali účasť až 170.000 ľudí v celej krajine, z toho 60.000 v Paríži. Podľa ministerstva vnútra sa napokon do demonštrácií zapojilo 146.000 ľudí, pričom parížska policajná prefektúra evidovala 46.000 účastníkov pochodu v hlavnom meste. Účasť tak bola nižšia než pred týždňom, uviedol predstaviteľ ministerstva vnútra pre agentúru AFP. Organizátori však odhadli počet demonštrantov na približne 250.000 v celej krajine, z toho 75.000 v Paríži.
Trasa pochodu „za mladých a proti drahote“ v Paríži viedla tradične od Námestia Republiky po námestie Place de la Nation. Pochod mestom mal pokojný priebeh, ale neskôr na Place de la Nation došlo k výtržnostiam - zapaľovaniu odpadkových košov - a zásahu policajtov. Krátko nato sa demonštranti na výzvu polície začali rozchádzať.
Hnutie žltých viest zvolalo svoje vládne zhromaždenie na Námestie svornosti neďaleko Elyzejského paláca. Úrady ho zakázali, ale míting sa tam napriek tomu začal. Polícia následne zadržala približne 100 jeho účastníkov vrátane koordinátora hnutia Benjamina Balla a jeho hovorkyne Azelmy Sigauxovej.
Na ochranu verejného poriadku počas protestov bolo v celej krajine v sobotu nasadených približne 70.000 príslušníkov bezpečnostných zložiek. Ich povolaním do služby prefektúry reagovali na nepokoje zo 17. októbra, ktoré prerástli do najhorších pouličných výtržností vo Francúzsku za posledné roky.
V sobotu podvečer polícia informovala, že situácia na celom území parížskej aglomerácie je pokojná. Polícia pritom od soboty rána vykonala 5813 kontrol a zadržala 15 ľudí.
Protestnú vlnu vo Francúzsku spustili koncom septembra
stredoškoláci nespokojní s podmienkami vo svojich vzdelávacích zariadeniach. Neskôr sa k nim pridali vysokoškoláci i učitelia. Študentské a učiteľské organizácie vyzvali na ďalší štrajk v utorok, ktorým chcú presadiť zvýšenie výdavkov na školstvo.
Protesty sprevádza kritika policajných zásahov. Úrady začali desiatky interných vyšetrovaní pre podozrenia z násilia voči demonštrantom. Problémy majú aj podnikatelia, ktorých prevádzky počas protestov prichádzajú o zákazníkov alebo zostávajú zatvorené.
Francúzsky premiér Sébastien Lecornu sa má v pondelok stretnúť so zástupcami odborov a zamestnávateľov. Rokovať budú o mzdách a kúpnej sile obyvateľstva. Vláda hľadá riešenia tejto situácie v čase, keď ju obmedzuje vysoký štátny dlh.
Z prieskumov verejnej mienky vyplýva, že favoritkou prezidentských volieb v roku 2027 je kandidátka krajnej pravice Marine Le Penová. Jej hlavným súperom je líder radikálnej ľavice Jean-Luc Mélenchon.
Protesty sa konali už štvrtý víkend po sebe a približne päť mesiacov pred prezidentskými voľbami, v ktorých krajná pravica vidí veľkú príležitosť dostať sa k moci, doplnila AFP.
Úrady na sobotňajších protestoch očakávali účasť až 170.000 ľudí v celej krajine, z toho 60.000 v Paríži. Podľa ministerstva vnútra sa napokon do demonštrácií zapojilo 146.000 ľudí, pričom parížska policajná prefektúra evidovala 46.000 účastníkov pochodu v hlavnom meste. Účasť tak bola nižšia než pred týždňom, uviedol predstaviteľ ministerstva vnútra pre agentúru AFP. Organizátori však odhadli počet demonštrantov na približne 250.000 v celej krajine, z toho 75.000 v Paríži.
Trasa pochodu „za mladých a proti drahote“ v Paríži viedla tradične od Námestia Republiky po námestie Place de la Nation. Pochod mestom mal pokojný priebeh, ale neskôr na Place de la Nation došlo k výtržnostiam - zapaľovaniu odpadkových košov - a zásahu policajtov. Krátko nato sa demonštranti na výzvu polície začali rozchádzať.
Hnutie žltých viest zvolalo svoje vládne zhromaždenie na Námestie svornosti neďaleko Elyzejského paláca. Úrady ho zakázali, ale míting sa tam napriek tomu začal. Polícia následne zadržala približne 100 jeho účastníkov vrátane koordinátora hnutia Benjamina Balla a jeho hovorkyne Azelmy Sigauxovej.
Na ochranu verejného poriadku počas protestov bolo v celej krajine v sobotu nasadených približne 70.000 príslušníkov bezpečnostných zložiek. Ich povolaním do služby prefektúry reagovali na nepokoje zo 17. októbra, ktoré prerástli do najhorších pouličných výtržností vo Francúzsku za posledné roky.
V sobotu podvečer polícia informovala, že situácia na celom území parížskej aglomerácie je pokojná. Polícia pritom od soboty rána vykonala 5813 kontrol a zadržala 15 ľudí.
Protestnú vlnu vo Francúzsku spustili koncom septembra
stredoškoláci nespokojní s podmienkami vo svojich vzdelávacích zariadeniach. Neskôr sa k nim pridali vysokoškoláci i učitelia. Študentské a učiteľské organizácie vyzvali na ďalší štrajk v utorok, ktorým chcú presadiť zvýšenie výdavkov na školstvo.
Protesty sprevádza kritika policajných zásahov. Úrady začali desiatky interných vyšetrovaní pre podozrenia z násilia voči demonštrantom. Problémy majú aj podnikatelia, ktorých prevádzky počas protestov prichádzajú o zákazníkov alebo zostávajú zatvorené.
Francúzsky premiér Sébastien Lecornu sa má v pondelok stretnúť so zástupcami odborov a zamestnávateľov. Rokovať budú o mzdách a kúpnej sile obyvateľstva. Vláda hľadá riešenia tejto situácie v čase, keď ju obmedzuje vysoký štátny dlh.
Z prieskumov verejnej mienky vyplýva, že favoritkou prezidentských volieb v roku 2027 je kandidátka krajnej pravice Marine Le Penová. Jej hlavným súperom je líder radikálnej ľavice Jean-Luc Mélenchon.