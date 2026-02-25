< sekcia Zahraničie
Polícia ukončila prehliadky bývalého domu exprinca Andrewa
Došlo k tomu po jeho minulotýždňovom zadržaní pre podozrenie zo zneužitia úradnej moci.
Autor TASR
Londýn 25. februára (TASR) - Britská polícia oznámila v utorok, že ukončila prehliadky v bývalom sídle exprinca Andrewa Mountbatten-Windsora. Došlo k tomu po jeho minulotýždňovom zadržaní pre podozrenie zo zneužitia úradnej moci, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Polícia v utorok zadržala Mountbatten-Windsora v súvislosti s jeho väzbami na nebohého amerického sexuálneho delikventa a finančníka Jeffreyho Epsteina. Po takmer 12 hodinách ho však prepustila s tým, že bude vyšetrovaný na slobode.
„Policajti opustili miesto, ktoré prehľadávali v Berkshire. Týmto sa skončili prehliadky, ktoré nadväzovali na štvrtkové zadržanie (šesťdesiatšesťročného) muža z Norfolku,“ uviedol vo vyhlásení predstaviteľ polície.
Epsteinové spisy, ktoré v januári zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti, naznačujú, že mladší brat kráľa Karola III. posielal finančníkovi potenciálne dôverné informácie, keď zastával funkciu osobitného predstaviteľa Spojeného kráľovstva pre obchod a investície. Mountbatten-Windsor popiera akékoľvek protiprávne konanie v súvislosti s Epsteinom.
Kauza Mountbatten-Windsora - mladšieho syna zosnulej kráľovnej Alžbety II. - a jeho prepojenie na Epsteina patrí medzi najväčšie škandály britskej monarchie za posledné desaťročia. Bývalý britský princ bol preto už zbavený titulu Jeho kráľovská výsosť a vojenských hodností.
K jeho zadržaniu sa vyjadril aj kráľ, ktorý vyhlásil, že zákon musí platiť pre každého. Britský panovník plánuje v apríli navštíviť Spojené štáty.
