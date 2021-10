Polícia ukončila vyšetrovanie obvinení voči princovi Andrewovi

Virginia Robertsová Giuffreová, archívne foto. Foto: TASR/AP

Londýn 11. októbra (TASR) - Londýnska Metropolitná polícia (MPS) po prešetrení obvinení zo sexuálneho útoku, ktoré voči britskému princovi Andrewovi vzniesla Američanka Virginia Giuffreová, rozhodla, že v tejto veci nepodnikne nijaké ďalšie kroky. Informovala o tom v pondelok stanica Sky News.MPS prehodnocovala dokument zverejnený v auguste tohto roku, ktorý bol súčasťou žaloby Virginie Giuffreovej voči vojvodovi z Yorku Andrewovi. Skúmala aj obvinenia, že Ghislaine Maxwellová, priateľka finančníka a odsúdeného pedofila Jeffreyho Epsteina, sa podieľala na obchodovaní so ženami a dievčatami v Británii, ako aj na ich zneužívaní a týraní.uviedla Metropolitná polícia vo vyhlásení zverejnenom v nedeľu večer. Britská polícia teda nebude pokračovať vo vyšetrovaní ani jedného z týchto prípadov.Giuffreová 61-ročného princa Andrewa žalovala za to, že ju údajne viackrát sexuálne napadol v roku 2001, keď mala 17 rokov. K útokom došlo podľa nej pred viac ako 20-timi rokmi v nehnuteľnostiach Epsteina a jeho priateľky Maxwellovej.Princ Andrew, druhý syn kráľovnej Alžbety II., tieto obvinenia už v roku 2019 odmietol a povedal, že s Giuffreovou nikdy nemal pohlavný styk. Pre škandál okolo jeho priateľstva s Epsteinom bol pozbavený výkonu všetkých povinností člena kráľovskej rodiny.Epstein, spáchal samovraždu v auguste 2019 vo federálnej väznici v New Yorku v čase, keď čakal na súd v súvislosti s obvineniami z obchodu s bielym mäsom.