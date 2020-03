Maďarsko spomaľuje prechod kamiónov cez svoje územie

Bratislava 26. marca (TASR) – Maďarsko spomaľuje až zastavuje vstup a prechod kamiónov na svoje územie. Dosah to môže mať aj na dopravnú situáciu na území Slovenska, predovšetkým v okolí otvorených hraničných priechodov. Upozorňuje na to slovenská polícia na sociálnej sieti.



"Maďarský krízový štáb urobil toto rozhodnutie na základe kolapsu počítačového systému na rumunskej strane. Maďarsko preto uzatvorí hranice s Rumunskom. To, ako dlho budú trvať opatrenia voči hraniciam so Slovenskou republikou, nie je známe," konštatuje polícia.



Ubezpečuje, že slovenskí policajti spravia všetko preto, aby kamióny odkláňali na parkoviská, odpočívadlá a krajnice. "Taktiež budú myslieť na obmedzenie prílevu kamiónov zo všetkých hlavných ťahov smerom do Bratislavy," podotýka polícia, ktorá účastníkov premávky žiada v tejto súvislosti o spoluprácu a trpezlivosť.