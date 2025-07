Polícia utíšila protiimigračné nepokoje v meste Torre-Pacheco

Madrid 16. júla (TASR) - Španielskej polícií sa po niekoľkých nociach násilných nepokojov zameraných proti migrantom už do značnej miery podarilo obnoviť poriadok v meste Torre-Pacheco na juhovýchode krajiny. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy agentúry DPA citujúcej zo španielskych médií.



Polícia tam v utorok neskoro večer prísne obmedzila zhromaždenie pravicových extrémistických skupín. Podľa jej vyhlásenia sa na ňom zúčastnilo len približne 100 ľudí. „Bolo tam viac novinárov ako demonštrantov,“ napísal v stredu denník El Mundo.



Násilné zrážky v inak pokojnom 40-tisícovom meste Torre-Pacheco vypukli v piatok večer. Nepokoje vyvolal útok na 68-ročného miestneho muža, ktorý 9. júla údajne spáchali ľudia s prisťahovaleckým pôvodom.



Hoci miestne médiá informovali, že v súvislosti s útokom zadržali troch domnelých páchateľov, na sociálnych sieťach sa začali šíriť výzvy na „lov na migrantov“ a do mesta začali prichádzať pravicoví extrémisti aj z iných častí krajiny. Niektorí boli ozbrojení bejzbalovými pálkami či palicami.



Napádali tam prisťahovalcov pochádzajúcich zo severnej Afriky, podpaľovali odpadkové koše, zapaľovali petardy a hádzali fľaše, kamene či tzv. molotovove koktaily na policajtov. Počas nepokojov utrpelo zranenia viacero ľudí a zadržaných bolo 13 osôb.



Krajne pravicová skupina Deport Them Now (Okamžite ich deportujte) zverejnila na internete výzvy na útoky proti ľuďom severoafrického pôvodu. Spolu s ďalšími extrémistami ohlasovala aj veľké utorňajšie zhromaždenie.



Podľa španielskej verejnoprávnej televízie RTVE však polícia zabránila rôznym podozrivým pravicovým extrémistom v utorok vstúpiť do mesta a vykázala z neho aj niektorých zahraničných demonštrantov z krajín ako Taliansko či Rumunsko. Zároveň posilnila svoje hliadky a zabránila v meste ďalším potýčkam.



Španielska vláda obvinila z nepokojov pravicovo-populistickú stranu Vox. „Tieto udalosti sú dôsledkom pravicovo-extrémistického diskurzu,“ povedal minister vnútra Fernando Grande-Marlaska. Líder Voxu Santiago Abascal zase vláde pripísal podiel na „znásilneniach španielskych žien, útokoch nožom na Španielov a násilie v uliciach“. Vyzval tiež na „masové deportácie nelegálnych prisťahovalcov“ i vyhostenie legálnych migrantov, ktorí spáchali trestné činy.



Zhruba 30 percent obyvateľov mesta Torre-Pacheco pochádza z iných krajín. Väčšina z prisťahovalcov či ich potomkov pracuje v poľnohospodárstve. „Mnohí z týchto ľudí tu žijú viac ako 20 rokov, ich deti sa tu narodili,“ zdôraznil starosta Pedro Ángel Roca.