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Polícia: Útočník v Krakove mal vojenské oblečenie a použil dlhú zbraň
Prezident Karol Nawrocki vyjadril vyjadril hlboké znepokojenie nad tragickou udalosťou a uviedol, že je v kontakte so všetkými príslušnými zložkami a očakáva úplné objasnenie okolností tohto útoku.
Autor TASR
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Krakov 7. novembra (TASR) - Strelec, ktorý v sobotu na hlavnom námestí v poľskom Krakove zabil piatich ľudí a viac ako desať ďalších zranil, mal na sebe vojenské oblečenie a pri útoku použil dlhú vojenskú zbraň. Podľa agentúry AP to potvrdila hovorkyňa krakovskej polície Katarzyna Cislová, informuje TASR.
„Podľa informácií od policajtov mal muž na sebe oblečenie vojenského štýlu. Počas zadržania policajti použili zbrane, muž však opätoval paľbu; v dôsledku toho sú medzi zranenými aj dvaja policajti,“ uviedla hovorkyňa. Policajti už prehľadali jeho auto, v ktorom našli „veľké množstvo rôznych zbraní a streliva“.
Krakovská mestská polícia pre agentúru PAP uviedla, že strieľali dvaja páchatelia, čo však na sieti X odmietla polícia Malopoľského vojvodstva. „Páchateľ incidentu na Hlavnom námestí v Krakove je občan Poľskej republiky. Popierame informácie o smrti policajta a o pátraní po ďalšom páchateľovi. Jediný známy páchateľ je v rukách polície,“ uviedla. Rádio RMF FM informuje, že páchateľ má 25 rokov a že strieľal z pušky AR-15. Tieto informácie však zatiaľ neboli potvrdené.
Tlačový hovorca hasičského zboru Malopoľského vojvodstva Hubert Cieply pre agentúru PAP uviedol, že útočník strieľal z auta. Podľa polície spustil paľbu okolo 15.00 h na náhodných okoloidúcich a medzi zranenými sú aj dvaja príslušníci policajného zboru.
Podľa stanice TVP Info páchateľ prišiel na námestie autom, otvoril dvere vozidla, odistil automatickú zbraň a začal strieľať na náhodných ľudí. Následne údajne začal páliť do inej časti námestia, smerom k ľuďom utekajúcim pred streľbou.
„Záchranná služba na mieste priebežne poskytuje pomoc zraneným. Situácia sa môže zmeniť, stav zranených sa môže zhoršiť. Informácie sa menia a budú aktualizované. Všetci, ktorí sa nachádzajú na námestí, sú v bezpečí,“ uviedla polícia.
Na miesto nešťastia smeruje poľský premiér Donald Tusk a minister vnútra Marcin Kierwinski.
Poľský prezident Karol Nawrocki vyjadril vyjadril hlboké znepokojenie nad tragickou udalosťou a uviedol, že je v kontakte so všetkými príslušnými zložkami a očakáva úplné objasnenie okolností tohto útoku. „Moje myšlienky sú s obeťami, zranenými a ich rodinami,“ napísal na sieti X.
Očitá svedkyňa pre agentúru AFP uviedla, že videla, ako po námestí kráča muž a strieľa po ľuďoch. „Je to tragédia pre Krakov, nič podobné sme tu ešte nezažili,“ dodala.
Streľby sú v Poľsku zriedkavé. Krajina je však vo zvýšenej pohotovosti po sérii útokov nožmi na školách, ku ktorým došlo v októbri.
„Podľa informácií od policajtov mal muž na sebe oblečenie vojenského štýlu. Počas zadržania policajti použili zbrane, muž však opätoval paľbu; v dôsledku toho sú medzi zranenými aj dvaja policajti,“ uviedla hovorkyňa. Policajti už prehľadali jeho auto, v ktorom našli „veľké množstvo rôznych zbraní a streliva“.
Krakovská mestská polícia pre agentúru PAP uviedla, že strieľali dvaja páchatelia, čo však na sieti X odmietla polícia Malopoľského vojvodstva. „Páchateľ incidentu na Hlavnom námestí v Krakove je občan Poľskej republiky. Popierame informácie o smrti policajta a o pátraní po ďalšom páchateľovi. Jediný známy páchateľ je v rukách polície,“ uviedla. Rádio RMF FM informuje, že páchateľ má 25 rokov a že strieľal z pušky AR-15. Tieto informácie však zatiaľ neboli potvrdené.
Tlačový hovorca hasičského zboru Malopoľského vojvodstva Hubert Cieply pre agentúru PAP uviedol, že útočník strieľal z auta. Podľa polície spustil paľbu okolo 15.00 h na náhodných okoloidúcich a medzi zranenými sú aj dvaja príslušníci policajného zboru.
Podľa stanice TVP Info páchateľ prišiel na námestie autom, otvoril dvere vozidla, odistil automatickú zbraň a začal strieľať na náhodných ľudí. Následne údajne začal páliť do inej časti námestia, smerom k ľuďom utekajúcim pred streľbou.
„Záchranná služba na mieste priebežne poskytuje pomoc zraneným. Situácia sa môže zmeniť, stav zranených sa môže zhoršiť. Informácie sa menia a budú aktualizované. Všetci, ktorí sa nachádzajú na námestí, sú v bezpečí,“ uviedla polícia.
Na miesto nešťastia smeruje poľský premiér Donald Tusk a minister vnútra Marcin Kierwinski.
Poľský prezident Karol Nawrocki vyjadril vyjadril hlboké znepokojenie nad tragickou udalosťou a uviedol, že je v kontakte so všetkými príslušnými zložkami a očakáva úplné objasnenie okolností tohto útoku. „Moje myšlienky sú s obeťami, zranenými a ich rodinami,“ napísal na sieti X.
Očitá svedkyňa pre agentúru AFP uviedla, že videla, ako po námestí kráča muž a strieľa po ľuďoch. „Je to tragédia pre Krakov, nič podobné sme tu ešte nezažili,“ dodala.
Streľby sú v Poľsku zriedkavé. Krajina je však vo zvýšenej pohotovosti po sérii útokov nožmi na školách, ku ktorým došlo v októbri.