Polícia v Antverpách po hrozbách monitoruje židovské časti mesta

Brusel 11. novembra (TASR) - Polícia v belgickom meste Antverpy v pondelok potvrdila, že monitoruje niekoľko oblastí mesta po tom, čo zachytila nové výzvy na sociálnych sieťach zamerané proti tamojším židovským obyvateľom. Na základe správy tlačovej agentúry Belga informuje spravodajca TASR.



Hovorca antverpskej polície Wouter Bruyns v tejto súvislosti spresnil, že nedošlo k žiadnym incidentom alebo udalostiam, ktoré by potvrdzovali hrozby šírené cez sociálne siete a dodal, že poriadkové sily situáciu naďalej pozorne sledujú.



Polícia v Antverpách v posledných dňoch zachytila informácie o možných násilných akciách zameraných na židovských obyvateľov mesta. Tieto informácie sa začali šíriť po minulotýždňových útokoch na izraelských futbalových fanúšikov v Amsterdame po futbalovom zápase medzi klubmi Ajax Amsterdam a Maccabi Tel Aviv.



Antverpská polícia vykonala niekoľko preventívnych kontrol a zadržala piatich ľudí.



"V posledných dňoch sme dostali informácie o možných akciách inšpirovaných tým, čo sa stalo v Amsterdame," uviedol Bruyns. Potvrdil, že polícia na rôznych miestach v meste skontrolovala niekoľko skupín vrátane mladých ľudí. Tí, ktorí mali vlajky, kapucne alebo akékoľvek iné predmety, ktoré by mohli naznačovať možnú akciu, riskovali zatknutie.



Izraelský spisovateľ a vedúci pracovník Telavivského inštitútu na sociálnej sieti X zverejnil video, kde dvojica mladíkov v kapucniach v podchode v Antverpách v pondelok vo večerných hodinách zaútočila na židovského muža a kričala pritom "Osloboďte Palestínu".



Podľa denníka The Brussels Times v Antverpách žije zhruba 20.000 obyvateľov hlásiacim sa k židovskej komunite.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)