Polícia v Antverpách zatkla 13 ľudí s väzbami na džihádistov

Brusel 8. februára (TASR) - Trinásť ľudí zatkla v utorok belgická polícia počas protiteroristických razií vykonaných na viacerých miestach v prístavnom meste Antverpy. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie federálnej belgickej prokuratúry.



Zatknuté osoby sú podľa prokuratúry podozrivé z väzieb na bližšie nešpecifikovanú džihádistickú skupinu. Cieľom tejto operácie bolo ďalšie zmapovanie aktivít skupiny.



Na operácii sa podieľalo viac než 100 policajtov. Zadržané osoby budú ešte v priebehu utorka predvedené pred vyšetrujúceho sudcu, ktorý rozhodne o prípadnej väzbe.



Belgické mestá Brusel a Antverpy boli v minulosti považované za zázemie džihádistov. V Antverpách v roku 2010 vznikla džihádistická organizácia Sharia4Belgium, ktorej bývalý vodca Fouad Belkacem bol v roku 2015 v Belgicku odsúdený na 12 rokov väzenia a o tri roky neskôr ho zbavili belgického občianstva.



Sharia4Belgium bola oficiálne rozpustená, no belgické orgány činné v trestnom konaní sa obávajú, že by stále mohla byť zdrojom inšpirácie pre niektorých islamistov.



V Bruseli zadržali aj Salaha Abdeslama, jediného preživšieho člena komanda, ktoré 13. novembra 2015 vykonalo útoky v Paríži so 130 obeťami. Počiatočné vyšetrovanie zistilo, že niekoľko útočníkov pochádzalo z bruselskej robotníckej štvrte Molenbeek a tam boli útoky aj plánované.



V marci 2016 došlo v Bruseli k dvojitému samovražednému bombovému útoku, ku ktorému sa prihlásila skupina Islamský štát. Atentátnici z tej istej džihádistickej bunky, ktorá útočila v Paríži, sa odpálili na bruselskom letisku Zaventem a v metre, pričom zabili 32 ľudí a desiatky utrpeli zranenia.