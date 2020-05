Polícia v Barcelone zatkla muža podozrivého z plánovania útokov

Barcelona 8. mája (TASR) - Španielska polícia v piatok v Barcelone zatkla Maročana podozrivého z plánovania teroristických útokov v mene extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) v období pandémie koronavírusu, informovala agentúra AP.



Španielska Občianska garda (Guardia Civil) uviedla, že na zadržaní spolupracovala s americkým Federálnym úradom pre vyšetrovanie (FBI) a marockými bezpečnostnými zložkami.



Občianska garda muža sledovala už štyri roky. Jeho proces "radikalizácie" sa zintenzívnil v období, keď v Španielsku začali platiť prísne obmedzenia v oblasti pohybu osôb zavedené na zastavenie šírenia nákazy koronavírusom SARS-CoV-2.



Vyšetrovatelia sa domnievajú, že muža motivovali výzvy IS, ktorý svojich nasledovníkov žiada, aby vo svojich krajinách uskutočňovali útoky. Podozrivý podľa polície na sociálnych sieťach "verejne vyhlasoval" oddanosť IS a nenávisť voči západným krajinám.



Vyšetrovatelia mali obavy, že muž v Barcelone plánoval útok nožom alebo použitím vozidla po tom, ako ho spozorovali pohybovať sa po meste aj napriek obmedzeniam voľného pohybu osôb.